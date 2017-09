A 186 milliós lakosú Nigéria az afrikai kontinens, de vélhetően a globális világ legellentmondásosabb államai közé tartozik. Néhány éve a nigériai típusú csalások veszélyeiről írt a magyar média is, nemrégiben pedig azért került az ország a figyelem középpontjába, mert az ottaniak körében népszerű lett, hogy – részben státuszszimbólumként – hiénákat, gibbonokat, és veszélyes kígyókat tartsanak házi kedvencként. Most újabb, ezúttal energetikai hírek jötte Nigériából: több ezer tonna gyümölcshulladékot vethetnek be villamosenergia-termelésre a régi fővárosban, Lagosban.