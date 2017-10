Még a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság sem vetette vissza a svájci órák exportját, azonban napjainkban valami baj van a luxusórák szektorával. Azonban húsz hónapnyi esés után úgy tűnik, hogy változni fog a helyzet, de az Egyesült Államokban valami továbbra sem stimmel.

A svájci óraipari szövetség (FH) minden hónapban közzé teszi az ország iparági exportjával kapcsolatos adatait. A kimutatásból az derül ki, hogy már több mint két éve lejtőn van a szektor.

A nagykereskedelmi eladások vérszegények, 2015 óta esik a kereslet az alpesi ország órái iránt. 2015-ben a globális export értéke 3,18 milliárd svájci frankra csökkent, a mérséklődés 3,3 százalékos volt. 2016 még ennél is gyászosabb volt, 9,9 százalékot zuhant az órák kivitelének értéke.

A tendencia az idei első negyedévben sem változott, újabb 3,3 százalékot csökkent a svájci órák iránti érdeklődés.

A Hodinkee szerzője, Joe Thompson maga is jelen volt a svájci Baselworld kiállításon, és szerinte tapintható volt a feszültség a rendezvényen.

Többen annak adtak hangot, hogy az iparág gyengélkedik.

Thompson épp emiatt elhatározta, hogy utánajár, mikor voltak utoljára ekkora lejtmenetben a svájci órák, valamint igyekezett magyarázatot találni a jelenségre.

Ez lehet a harmadik válság

Szerencsére a svájciak precíz nemzet, és pontos adatok lelhetőek fel a szektor exportjának alakulásáról 1885 óta. A kutatás meglepő eredményt hozott.

Az elmúlt 130 évben mindössze kétszer fordult elő, hogy három egymást követő évben csökkent a svájci órák exportja.

Először 1907 és 1909 között, majd 1930 és 1932 között.

Ez azt jelenti, hogy utoljára több mint 80 éve, a nagy gazdasági világválság idején élt át hasonlót a szektor, mint napjainkban.

Azonban lehet, hogy a svájci órák idén feltámadnak, hiszen augusztusban 4,2 százalékos volt az emelkedés, ráadásul ez már zsinórban a negyedik pozitív hónap volt.

Húsz hónapnyi esés után ez akár nagyon jó hír is lehetne, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek az adatok az előző, roppant gyenge évhez képest lettek kiszámolva.

2017-ben eddig az emelkedés ugyan 1,2 százalékos, de még így is 9,8 százalékkal elmarad a gyenge 2015-ös évhez képest.

Mi áll a visszaesés mögött?

A Bloomberg szerint több oka is van ennek. Ilyen tényező

a túlértékelt a svájci frank,

a túltermelés,

a túlárazás,

az online kereskedelem terjedése,

a szürke piacon elérhető akciók és

a fiatalok megváltozott vásárlási szokásai.

Bár ezek komoly dolgok, érdemes megnézni, hogy mely országok a legnagyobb piacai a svájci óráknak. Az élen Hongkong, Kína és az Egyesült Államok állnak. Ebből kirajzolódik, hogy ugyan különböző mértékben, de csökkenés látható a legnagyobb importőröknél.

A trend azonban fordulni látszik Hongkongban és Kínában is. A ranglista élén álló Hongkong 2017-ben 2,9 százalékkal, míg Kína 19,4 százalékkal növelni tudta eladásait idén. Ebből az következik, hogy jelentős visszahúzó erő lett az Egyesült Államok, amely idén 4,7 százalékos mínuszt produkált 2016-hoz képest.

De mi lehet a baj az USA-val? Gyarapodik a gazdaság, rekord szinten állnak a részvénypiacok, alacsony az infláció és a munkanélküliség. Ezek mind olyan tényezők, amelyek korábban az eladásokat segítették.

Az egyik elmélet szerint az amerikaiak legalább ugyanannyi svájci órát vesznek, mint korábban, csak ezeket olyan oldalakról szerzik be, amelyek nem esnek az FH radarja alá.

Egy másik elmélet szerint az okosórák megjelenése tett be az amerikai piacnak, amely így akár azt is elintézheti, hogy az elmúlt 130 évben harmadszor is összejöjjön a három éven át tartó, történelmi visszaesés.