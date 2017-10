Józan ésszel most is felfoghatatlan, ami 23 évvel ezelőtt Ruandában zajlott. Az Origo is több alkalommal írt arról, hogy nem csak a ruandaiak ügye, hanem a nemzetközi közösség szégyenfoltja is az, ami akkor történt az országban. A hutuk fellépése az ország etnikai kisebbségét alkotó tuszik és mérsékelt hutu társaik ellen mintegy 800 000 halálos áldozatot követelt, amihez mindössze 100 nap kellett. A népirtással kapcsolatos felelősségre vonás és a nemzetközi eljárások a mai napig nem zárultak le. Most azonban úgy tűnik, a traumatizált ország jó ütemben halad a békés prosperálás útján. Az új egységet és a fájdalmasan mély sebek gyógyulását elősegítheti az is, hogy Ruanda például a mind felkapottabb ökoturizmusban kezdett meggyőző eredményeket felmutatni az elmúlt években.