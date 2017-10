Siklós városa hamarosan átáll a megújuló energiára

Újabb településen veszi át a távhőszolgáltatási feladatokat a Veolia csoport, a Veolia Energia Magyarország Zrt. és Siklós Város Önkormányzatának képviselői által szeptember 27-én aláírt szerződés értelmében. A megállapodás szerint az erre kiírt koncessziós beszerzési pályázaton nyertes

vállalat egy új koncessziós társaságot hoz létre, amely – a szükséges működési engedélyek megszerzését követően – egyszerre felel majd a távhőtermelési és távhőszolgáltatási feladatokért Siklóson az elkövetkező 25 évben.

Új megállapodás keretében részesülnek távhőszolgáltatásból a dél-dunántúli város lakói a létrejött megállapodásnak köszönhetően. A településen eddig összesen 1058 háztartás csatlakozott a távhőhálózatra, ezek kiszolgálása mellett, 15 intézményi partner távhőellátásáról is gondoskodni fog a szolgáltató.

Siklós városába megérkezik a geotermikus energia

A legnagyobb változást az eddigi szolgáltatáshoz képest az jelentheti, hogy néhány éven belül Siklós távhőellátó-rendszere is megújuló energiaforrásokra állhat át. Így már folyik annak a tervezése, hogy a jelenlegi földgáztüzelés helyett geotermikus energiaforrás hasznosítására térjenek át a városban. Ez egyszerre fogja mérsékelni a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását Siklóson, valamint teszi lehetővé, hogy a város hőenergia-ellátása teljesen független legyen a külföldről származó energiahordozóktól.

A vállalat emellett jelentős újításokat tervez az ügyfélszolgálati munkában is. Az online ügyfélszolgálat és az elektronikus számlázás bevezetése mellett, a cég közleményében arról adott tájékoztatást, hogy új beruházásokkal kívánják növelni a hőtermelés hatékonyságát és az üzembiztonságot. A felhasználók számára közvetlenül is érzékelhető változás lesz, hogy a vállalat fejleszteni kívánja a meglévő, mérés alapú elszámolást is.