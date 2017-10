A következő gazdasági lufi a garázsában állhat

A 2008-as gazdasági világválsághoz hasonló folyamatok játszódnak le jelenleg az amerikai autóhitelezés piacán. Míg kilenc évvel ezelőtt a lakások, most a kocsik válthatják ki a lufijelenséget. A 2017-es gazdasági fellendülés a befektetési bankok körében ismét túlzott optimizmusra adhat okot, ennek következtében pedig egyre kockázatosabb ügyleteket hajthatnak végre. Az autók hitelezése már régóta aggaszt néhány szakembert, mások szerint viszont a folyamat természetes és jól ellenőrzött, mivel a bankok tanultak a múltbéli hibáikból.

A 2008-as világválság után 2 ezer milliárd dollárral csökkent az amerikaiak adósága, mostanra viszont nem csak visszakúszott, hanem már a válság előtti szintet is túllépte.

2017 második negyedévében az amerikaiak 50 milliárd dollárral több hitellel rendelkeznek mint a recesszió előtt.

A jelenlegi 12,7 ezer milliárd dolláros adóság kétharmadát továbbra is az ingatlanra felvett hitelek teszik ki. A második helyen a diákhitel áll, a harmadik pedig 1,13 ezer milliárd dollárral az autóhitelek. Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy mekkora részét is teszik ki a háztartások hitelének az autókra felvett hitelek, mivel a jelzáloghitel mellett továbbra is aprócska számnak mondható.

A kocsieladások 2008 óta felfelé ívelnek, 2017 márciusában pedig 18 millió autót adtak el az Egyesült Államokban. A világválság alatt ez a szám 10 millió alatt volt.

A recessziót követő években a lakáshitelek elkezdtek visszaesni, az autóhitelek viszont valósággal kilőttek olyan szintre, amire a 90-es évek óta nem volt példa.

Egy buborék esetén a probléma akkor kezdődik, amikor egyszerre sokan válnak fizetésképtelenné. 2010 és 2016 között megtriplázódott azok száma, akik képtelenek voltak fizetni a felvett hitelt. Közben pedig folyamatosan nőtt a felvett hitel összege, és jelenleg átlagosan 30 000 dollár, ami 2008 óta 27 százalékos növekedést jelent.

A piacon megjelentek a másodlagos autó jelzáloghitelek is, amik jelenleg az összes hitel 20 százalékát teszik ki. Ez annyit jelent, hogy 300 milliárd dollárnyi hitel olyan emberekhez került, akik magas kockázati besorolást kaptak, tehát nagy a valószínűsége annak, hogy sosem fizetik vissza a pénzt.

Szerencsére még nem kell aggódni, ahogy azt a MarketWatch is megírta, viszont érdemes lesz figyelni az autópiac további alakulását.