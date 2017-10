A világ leggazdagabb emberei, illetve hírességei, általában elég menő autók volánjai mögött tűnnek fel. Bill Gates a Porsche 911-es modellekre esküszik, Arnold Schwarzenegger kabriókban és hatalmas terepjárókban is egyaránt szeret döngetni, Richard Branson pedig egy különleges kétéltű konceptautóval indult neki a kontinens és a brit szigetek közötti Csatornán való átkelésnek. Van azonban néhány olyan gazdag ember, akik kitartanak az olcsó kocsik mellett, függetlenül attól, hogy jóval drágább autókat is választhatnának.

Ragaszkodik a sokszor szó szerint régi, bevált autójához néhány, egyébként nagyon gazdag híresség és vállalatvezető. Úgy látszik, a megszokottakat nehezen hajlandók újra cserélni, még akkor is, ha forrásaik erre bőségesen lennének. Igaz, ez persze gyakran azt is jelenti, hogy kicsit jobban szennyezik a levegőt, mint ahogy talán feltétlenül kellene, de a gazdag embereknek is lehetnek furcsa hobbijaik.

Jutányos áron váltott Warren Buffett

A mogulról közismert, hogy ugyanabban a házban él a mai napig, amelyet 1958-ban vásárolt, és abban a társadalmi csoportban, ahová a vagyona révén tartozik, az ingatlan mai áron számolt 260 000 dolláros ára igazán nem tekinthető soknak.

A befektetőguru – szigorúan a házvásárlási hajlandóságához mérten – szédületes gyorsasággal cseréli autóit.

2014-ben 45 000 dollárért vett egy használt Cadillac XTS-t, amivel a 2006-ban beszerzett DTS modelljét cserélte. Buffett azt mondja, évente alig vezet párezer mérföldet, így bőven elegendők számára a használt járművek is.

Zuckerberg a grúziai sofőrök bálványa lehetne

A Facebook-vezér valósággal dőzsöl az autókban. Mindjárt két gépjárművet is a magáénak tudhat, egy Volkswagen GTI-t és egy fekete Acura TSX-et. Mindkét autó értéke körülbelül 30 000 dollár lehet, és úgy tűnik, belátható időn belül nem is szeretne más járművek volánjaihoz ülni a közösségi média világának legfontosabb szereplője.

Biztonságos, kényelmes és nem hivalkodó" – mondta a fekete Acurájával kapcsolatban.

A már egy ideje édesapává lett Zuckerbergnek fontos a közúti biztonság és az ezt elősegítő vezetési stílus. Ezzel valószínűleg még inkább felhívná magára a figyelmet, például a grúz közutakon, ahol sajnálatosan magas a közúti balesetek száma a meglehetősen szabadfogású vezetési stílusnak köszönhetően.

Az amerikai foci sztárja irigylésre méltóan megfontolt

Kirk Cousins az amerikai foci egyik legnagyobb sztárja. A Washington Redskins' játékosa közel 24 millió dollárt keresett, csak ebben a szezonban, de mégsem válik meg GMC Savana passenger típusú autójától. A kocsi eredeti ára 33 000 dollár körül volt, de 100 000 mérföld megtétele után, ennél is jóval kevesebbet ér az amortizáció miatt.

Más játékosokkal ellentétben, Cousins nem költ jachtokra és sportkocsikra. Egy korábbi interjújában elmondta, hogy úgy gondolja, sosem lehet senki biztos abban, meddig marad a pályán, és inkább minden dollárt meg kell fogni a költekezés helyett.

Szerinte

ha az ember vásárol, inkább valami értékállóra költsön, ne olyan dolgokra, amelyek komoly értékcsökkenésen mennek át.

A világ leggazdagabb nője a Fordra esküszik

A L'Oreal first ladyjének, Liliane Bettencourtnak elhunyta után, a Wal-Mart révén Alice Walton lépett fel a dobogó első fokára a világ leggazdagabb nőinek listáján. Úgy látszik, az alma nem esett messze a fájától: édesapja, Sam Walton, a világ legnagyobb kiskereskedelmi láncának alapítója, 1979-től 1992-ben bekövetkezett haláláig, hasonló modellt vezetett, amellyel a Wal-Mart mostani nagyasszonya szeli az utakat.

A 2006-os Ford F-150 King Ranch-ről leginkább egy

munkaeszköz juthat eszünkbe, melynek platóján például szerelő szakmunkások felszerelései éppúgy helyet kaphatnak, mint a téli tűzifa. Semmiképp nem azt a luxust szimbolizálja a 40 000 dollár körüli értékével, mint amelyben Alice Waltonnak vagyona révén része lehet.

Az Ikea alapítója nagyon idős koráig aszfaltbetyárkodott

Ingvar Kamprad, a svéd áruházlánc alapítója arról híres, hogy soha semmit nem vásárolt meg, amire nem volt feltétlenül szüksége. Amikor 2014-ben hazatelepült Svédországba, szemrebbenés nélkül közölte egy interjúban, hogy olyan ruhákat hord csak, amelyek akár egy bolhapiacról is származhatnának.

Ugyanilyen visszafogott volt autóválasztása terén. Két évtizeden át döngette 1993-as Volvo 240 GL-jét, amikor környezetének a biztonságra hivatkozva, sikerült lebeszélnie arról, hogy 90 éves kora környékén is volánhoz üljön, az eredetileg 22 000 dollárt érő autójába.

Legalább egyikük hibridet hajt, és szintén Ford-hívő

Steve Ballmer, a Microsoft jelenlegi főnöke igazán márkahű ember. Édesapja a Ford Motor Company-nál dolgozott, és ezért az elég sikeresnek mondható karrierrel rendelkező Steve, tisztelete jeléül, csak Ford autó volánja mögé hajlandó beülni.

2009-ben elsőként próbálta ki barátjával, az akkori Ford-főnök Alan Mulally-val, a vállalat hibrid modelljét. Ballmer azóta sem pártolt el a mindössze 28 000 dolláros, egyébként fejlett infokommunikációs és szórakoztató rendszerrel felszerelt autótól.