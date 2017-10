Egyre több új építésű társasház kap geotermikus energiát

Még nem általános, de mind gyakoribb, hogy új építésű társasházak fejlesztésekor a geotermikus energiára esik a választás. Magyarországon idén ősszel több ilyen beruházás kivitelezési munkálatai kezdődnek meg. A zöldépületek – és az azok iránti igény – egyre nagyobb számban jelennek meg a magyarországi ingatlanpiacon. A környezetbarát és energia-hatékony házak több mindenben is megmutathatják a hagyományos megoldásokhoz képesti előnyeiket.

Tavaly január 1-e óta lépett életbe az energetikai osztályozásra vonatkozó új besorolási rendszer az épületek esetében, a dupla betűjelzés használata. A lehetséges besorolási osztályok így 'AA+' jelzéssel indulnak a leghatékonyabb kategóriától egészen a 'JJ'-ig. A legmagasabb minősítést csak a legkorszerűbb, legjobb színvonalú épületek kaphatják meg, melyek energiaigénye minimális. Az új épületeknek 2020-tól minimálisan 'BB' besorolást kell elérniük, ami a „közel nulla energiaigénynek" felel meg. Ám jelenleg is kivitelezés alatt áll olyan projekt, mely az igen előkelő AA+ besorolást kapta.

A környezettel jó barátságban lévő, energia-hatékony, emellett a megújuló energiák hasznosítására épülő fejlesztések mind nagyobb arányt képviselnek a lakó- és irodaépületek szektorában. Sőt, ahogy az Origo is megírta, egészen különleges megoldások is születtek már arra, hogyan lehet olcsón és hatékonyan befűteni egy épületet akár a közelben tartózkodó személyek testhőjét fölhasználva, és hogyan válhatnak az algák megújuló energiaforrássá.

A zöldépület koncepciója egyre több mindent jelent. A megújuló energiák hatékony felhasználásán túl, egyre gyakoribb elvárás az is, hogy e-autó töltőállomás is megépüljön az épületben, vagy minden lakásba külön szabályozható, de központi rendszerre csatlakozó klímát telepítsenek.

Magyarországon is egyre több, részben Európai Uniós pályázat érhető, azzal a céllal, hogy elősegítsék a megújuló és környezetbarát energiák terjedését. Egyre több közintézmény kap napelemeket, de megújuló energiákkal kapcsolatos forrásokra társasházak is pályázhatnak.

Szegeden és Budapesten is elindul idén ősszel egy-egy, geotermikus hőenergiát hasznosító társasházi projekt. A dél-alföldi városban mintegy félezer lakás épül úgy, hogy az majd a fő hőjéből nyer energiát, Budapesten pedig a IX. kerületben indul meg a kivitelezés a megújuló energia és a környezettudatosság jegyében.

A geotermikus energiatermelés

A geotermikus hőszivattyúzás primer energiaforrása a föld, vagyis a lábunk alatt a talaj, mely 60‐80 cm‐nél mélyebben sohasem fagy meg, és 4‐5 méternél nagyobb mélységben +11- +15 C hőmérsékletű. Magyarország területén a geotermikus adottságok többi európai országnál előnyösebbek.A geotermikus hőszivattyúzás környezetvédelmileg is az egyik leghatékonyabb megoldás, mivel alacsony energia felvételével, az elsődleges „szennyező" hatása is a legcsekélyebb. Ezen kívül a föld tömege egy olyan "puffernek" tekinthető, mely a nyári hűtésből származó́ hőt eltárolja a téli fűtéshez.