Gigavállalatot hozna létre Európa az elektromos autók miatt

A lítiumra épülő akkumulátorok gyártásában kellene meghatározó szereplővé válnia Európának a brüsszeli elképzelések szerint. A lítium-ion technológia jelenleg az e-járművek legfontosabb vonatkozását jelenti. Sőt, ahogy az Origo is megírta, jelenleg a villamos energiára épülő meghajtások szűk keresztmetszetét az adja, hogy az egyetlen töltéssel megtehető távolságok korlátozottak a legtöbb e-autó esetében. A lítiumkitermelés önmagában is érzékeny pontja az egész akkumulátor-szektornak, mert elég néhány elromló szivattyú, hogy a Tesla és más cégek autógyártása elmaradjon a tervezett számoktól. Európa most erre az ügyes-bajos területre szeretne belépni. Brüsszelben nem aprózzák el, egy Airbus-szerű konzorciumban gondolkodnak.

Egy csapatban játszatná a legnagyobb vállalatokat Brüsszel azért, hogy Európa megjelenhessen a lítiumos akkumulátorok gyártásában, és elősegítse azok technológiai megújítását. A vegyiparban nagyon erős BASF, a BMW, a Renault és más autógyártók, és a Siemens, mind ott lennének az Unió támogatását élvező gyártói szupercsapatban, melyre az EU máris 2,2 milliárd eurós alapot különített el. Brüsszelben azt szeretnék, ha egy olyan vállalat robbanna be a növekvő akkumulátor-piacra, mint amilyen kalibert jelent az Airbus a légi- és űrközlekedésben és a hadiipari beszállításban. Kérdés, Európa befoghatja-e a gyártásban élen járó Egyesült Államokat, Kínát és Japánt.

Az elöl futókat kell utolérni

Ahogy az Origo is megírta, a globális világ mind több pontján gondolják úgy, tervezhetővé vált az energiafordulat végrehajtása a közutakon. Emlékezetes, hogy a britek 2040-től tiltják a hagyományos üzemű járművek eladását, Kína pedig nemrég szintén dátumhoz rendelte az átállás végrehajtásának lépéseit. India százezer elektromos riksát rendelne, ha a gyártók bírnák kapacitással. Ezzel egyidejűleg, mind több autómárkánál jelentik be, hogy a jövőben kizárólag az e-modellekre koncentrálnak.

Az európai gyártók még elébe is mentek az EU-s direktívákba foglalt határidőknek, így Európának jó esélye van a 2021-es vállalás teljesítésére a károsanyag-kibocsátás csökkentésére. Egyes becslések szerint, öt éven belül több e-autó talál gazdára a kontinensen, mint dízel. Azonban ez egészen más, mint Európának is megvetni a lábát a lítiumos akkumulátorok piacán, ahol előbb az ebben élenjáró országokat kellene befogni.

Európa kicsit lassan kapcsolt. Évekbe telhet, amíg a tervekből valóság válhat" – mondja Simon Moores, a Benchmark Minerals vezetője, amely cég az akkumulátorok piacát is monitorozza.

Az akkumulátor gyártást jelenleg néhány ázsiai ország és az Egyesült Államok uralja, miközben Európának nagyságrendekkel kisebb kapacitások állnak rendelkezésre. Kína nemrégiben bejelentette, hogy készek kiszolgálni a Tesla igényét, és ígéretet tettek gyártókapacitásuk 521 százalékkal való növelésére. 2016-ban 28 gigawattóra kapacitást képviselő akkumulátort gyártottak, amit 2020-ra 174-re növelnek a vállalásuk szerint. Japánban a Panasonic jár élen az elemek gyártásában. A napokban kapacitásaik növelését jelentették be az öt meglévő belföldi gyáruk mellé, és mivel Kína mellett ők a legfontosabb beszállítói az amerikai gyártóknak, a Teslával közösen jelentették be, hogy Nevadában közös akku-gyárat alapítottak Gigafactory néven,

ahol 2018-tól kedzve évente 35 gigawattórányi akkumulátor legyártása a cél.

De a dél-koreai nagyok, az LG és a Samsung is 10-15 gigawattórát gyártanak már évente.

Ezekhez az arányokhoz képest Európa le van maradva. A hatalmas Volkswagen ugyan számos e-modellt és hibridet jelentett be 2021-ig – többek között márkái, az Audi, Seat, Skoda és Porsche új modelljein keresztül –, jelenleg nincs elegendő kapacitásuk azok elkészítésére. Globális gyártásuk összesen 103 gigawattórát jelent éves szinten, de

a konszernél azt mondják, legalább 150-re kellene növelni azt, hogy egyedül meg tudják oldani az akkumulátorok gyártását. A VW be is jelentette a bővítést, ám egyes elemzők szerint ez inkább tűzoltást jelent, ahelyett, hogy a német autógyártást strukturálisan szerveznék át annak szereplői.

A lítiumos elemek Airbusát akarják Brüsszelben

Az Európai Bizottság energiaügyekért feles alelnöke abban bízik, az október 11-i találkozón a vállalatok képviselői legalább olyan lelkesen fogadják majd a konzorciumi tervek vázolását, mint amennyire az EU szeretne megjelenni a lítiumelemek piacán.

Nem engedhetünk meg 'Kodak-pillanatokat' magunknak" – mondta Maros Sefcovic, utalva a fotós vállalat kudarcán keresztül arra, hogy egyetlen cég sem lehet soha teljesen biztos abban, hogy előre látja az iparágában várható változásokat.

Amire szükségünk van, az az elemgyártás Airbusa." Az 1960-as években rendelkezésre állt sok technológia, de ezeket a cégek külön-külön birtokolták amíg nem adták össze amijük van. A németekre, a franciákra, és más európaiakra is szükségünk van ahhoz most, hogy megvalósítsuk, ami most nagyszabású tervként van előttünk – tette hozzá Sefcovic.

Mi az Airbus? Az Airbus alapítása 1967-re nyúlik vissza. A jelentős állami pénzekkel felpumpált vállalat nyugat-német, brit és francia összefogással alakult, azzal a céllal, hogy az észak-amerikai gyártók riválisa legyen utasszállító repülőgépek fejlesztésében. A társaság ma a Boeing mellett a legnagyobb légi- és űrközlekedéssel foglalkozó vállalat. Az Airbus alapítása 1967-re nyúlik vissza. A jelentős állami pénzekkel felpumpált vállalat nyugat-német, brit és francia összefogással alakult, azzal a céllal, hogy az észak-amerikai gyártók riválisa legyen utasszállító repülőgépek fejlesztésében. A társaság ma a Boeing mellett a legnagyobb légi- és űrközlekedéssel foglalkozó vállalat.

Úgy tűnik, lehet alapja annak, hogy Brüsszelben a kontinens összefogásában látják a lítiumbizniszbe való bekapcsolódás reális esélyét. Európában több gyártó is bejelentette üzemépítési terveit, de a Tesla egyik erős embere, Peter Carlsson alapította Northvolt és a Terra E névre hallgató német telephely is, a legkorábban csak 2020-ra kezdheti meg az akkumulátorok gyártását. Addigra már a jelenleginél jóval több e-autót szeretnének az utakon látni a kormányok és maguk az autógyártók is. Az első elemgyár építése megkezdődött ugyan Lengyelországban, de ezt is az LG egyik leányvállalata telepíti. A Daimler szintén saját üzem építését jelentette be, ám kiderült, hogy itt csak az összeszerelés történik majd, az egységek lényegi részét jelenti cellákat ugyanúgy valamelyik ázsiai országból fogják beszállítani.

Európának tehát igyekeznie kell. A Goldman Sachs becslése szerint,a lítium-ion akkumulátorok globális piaca 2025-re 40 milliárd dollárra nő, és a piacot Ázsia dominálja majd. Eközben Sefcovic azt mondja, a kontinensnek sürgősen be kell szállnia a játékba, mert az hihetetlen tempóban gyorsul. Hozzátette: erre azoknak a brüsszeli e-taxiknak a látványa emlékezteti őt, melyek az egyik kínai e-autókat építő vállalat gyártósorairól gördülnek le. Európai lítiumbánya mindenesetre lehet, hogy hamarosan lesz az ambíciózus tervek valóra váltásához.