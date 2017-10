A szabadulós játékok, vagy más néven szabadulószobák olyan közösségi szórakozási lehetőségek, amelyek során a játékosok egy csoportját bezárják egy adott téma köré épülő szobába, ahonnan logikai feladványok megoldásával, megadott időn belül ki kell kijutniuk. Budapesten is több ilyen van, nagy közöttük a verseny. Éppen ezért már nem elég pár lakattal lezárni a kijáratot, a játékosok inkább a történet részévé szeretnének válni, jól szórakozva olyan fejtörőket megoldani, amikkel nem találkoznak a mindennapi életben.

Az első szabadulós játék 2006-ban nyílt meg San Joséban, majd egy évvel később Japánból indult világhódító útjára, és igen hamar elterjedt Hongkongban, Szingapúrban, Kínában, Tajvanon és az Egyesült Államokban is. Magyarországon az első szabadulószoba 2011-ben jelent meg, de az igazi, robbanásszerű növekedés 2012-ben vette kezdetét.

Magyarország szerencsés helyzetben van, ugyanis a bérleti díjak viszonylag alacsonyak, könnyen ki lehet alakítani egy, vagy akár több szabadulószobát is, miközben a nyugat-európai közönség is szívesen bezáratja magát egy helyiségbe, hogy onnan a logika és a csapatmunka segítségével adott idő alatt kijusson. Ugyanakkor éppen ez az üzleti modell volt az, ami a kezdeti sikerek után egy évvel a robbanásszerű elterjedést okozta, ennek pedig az lett a hátulütője, hogy sok alacsony minőségű szoba nyílt meg hirtelen – ráadásul akadtak olyanok is, akiknek végérvényesen elvette a kedvét ettől a szórakozási fajtától.

A kezdetekben még egyszerű és olcsó szórakozásnak bizonyuló szolgáltatás igen csekély pénzből nagyon hamar visszahozta az árát, azonban a szabadulószobák elterjedésével jócskán megváltozott a piac. A korábbiakkal ellentétben már nem elég egy jópofa ötlet, pár lim-lom és egy pincehelyiség, ma már a felhasználókon túl a befektetőket is ki kell szolgálni.

Jelenleg csak Budapesten legalább 150 különböző szolgáltató üzemeltet szabadulószobákat, ebből nagyjából 10-15 az, amelyik az élvonalhoz tartozik, és figyel a fejlesztésekre, bővítésre. A befektetők kedve korántsem csappant meg a szabadulószobák kezdeti sikere óta, mivel egy szoba kialakítása után már csak karban kell tartani, fenntartani, és nagyon kedvező feltételek mellett térül meg a befektetett összeg.

A MindQuest 2012-ben indult, Budapesten a második ilyen jellegű játék voltunk, a világon pedig a harmadik. Első helyszínünk egy pincehelyiség volt két szobával, és utána költöztünk át a Füge Udvar romkocsma emeletére, helyszűke miatt, mivel hamar kiderült, hogy muszáj kapacitást növelni, szükség van új szobákra" – mondta Nagy-Csiha Gergely a MindQuesttől az Origónak.

A MindQuest indulása után már egy évvel érkezett befektetői felkérés, hogy nyissanak külföldön is szabadulószobát, ezt Szingapúrban sikerült elindítani.

Azóta pedig a cég fő bevételi forrása szabadulószobák tervezése, kialakítása és külföldi értékesítése. Ma már egy állandó, 14 fős csapat dolgozik a játék megtervezésével, teljes grafikai munkával, kivitelezéssel és kipróbálással is. Azóta rengeteg országban megtalálható már MindQuesthez köthető szoba: Finnország, Dánia, Hollandia, Franciaország, Görögország, Egyesült Államok. Az értékesítés viszonteladói hálózaton keresztül történik.

A külföldi szobák nyitása eltér a magyar rendszertől, mivel nagyrészt a befektetői szemlélet kerül előtérbe – például egy párizsi szabadulószoba megnyitása eurószázezrekbe is kerülhet. Ennek megfelelően maga a játék is drágább – míg Magyarországon egy 3-5 fős csapat teljes játékköltsége 10 ezer forint, addig Nyugat-Európában akár fejenként kerül ennyibe –, cserébe sokkal kevesebb a szabadulószoba, és a konkurencia is.

A szabadulószobák újabb generációja, az off-site pedig már kilép a pincék, szobák, és a létszám adta korlátok közül, és a céges rendezvények, csapatépítések újabb szegmensévé válik.

Van egy céges rendezvény, ahol a résztvevők nem tudnak eljönni hozzánk játszani, mert vidéken vannak, vagy nem akarják átszervezni az erre szánt időt, de szeretnék beilleszteni a programjukba" – foglalta össze Nagy-Csiha Gergely. Ehhez több programot is kitalált a MindQuest csapata, van, amikor telepítenek egy helyiséget, és van olyan is, amikor az utazás során akadnak megállók, játékállomások.

Ugyanakkor a korábban ismert szabadulószoba-turizmus alábbhagyott, mivel ma már a világon mindenhol fellehető ez a szabadidős tevékenység.

„A most készülő szobákat már többféleképpen is végig lehet játszani, tehát ugyanaz a történet, de teljesen más dolgokat kell benne végigcsinálni" – mondta Nagy-Csiha Gergely. Ezek a konstrukciók szintén nagyon keresettek külföldön, ahogy azok is, ahol akár több szobát is össze lehet vonni egy játéktérré.

Az Államokban olyan játékra is van lehetőség, ami egész napos, és egy klasszikus lepusztult, kisvárosi kísértetházban játszódik, ahol a játékosokat végigvezetik több emeleten. Ugyanakkor egyre nehezebb kitalálni olyan játékot, amitől a közönségnek is leesik az álla.

Ráadásul a szabadulószobák már marketingeszközként is használhatóak, cégek keresik fel a kivitelezőket, hogy a termékeik és szolgáltatásaik köré tervezzenek olyan reklámkampányt, aminek a része egy ilyen játék. Készítettünk már LG-kamiont, ahol az egész játék a cég termékeire épült, vagy a Mol Zrt. kért saját játékot, amivel Európában 11 egyetemen castingoltak fiatal tehetségeket" – tette hozzá.

A szabadulószobák életgörbéje még mindig nem futott le, sőt a közönség száma egyre inkább növekszik, csak a több játéktérnek köszönhetően jobban eloszlik. Ma már nehéz egy 5-6 szobás helyet telt házzal üzemeltetni – foglalta össze Nagy-Csiha Gergely.