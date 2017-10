A katalánok függetlensége rövid távon mindenképp kedvezőtlen gazdasági következményekkel járna a spanyolok és a katalánok számára is. A tervek szerint a katalán elnök a hétvégén, de legkésőbb a jövő hét elején jelenti be a régió függetlenségét, miután lezajlott a népszavazás, amit a madridi kormány alkotmányellenesnek ítélt. Várhatóan a spanyolok mindent megtesznek majd azért, hogy ne történjen meg a kiválás és megtartsák egyik leggazdagabb régiójukat. Megnéztük, hogy milyen gazdasági következményekkel járna a katalán függetlenség.

MI lesz veled Katalónia?

A katalán gazdasági teljesítmény a teljes spanyol gazdaság közel ötödét teszi ki, valamint az összes országrész közül ők a legnagyobb exportőrök. Egész Spanyolország exportjának 25 százalékáért felel Katalónia. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az ország teljes adóbevételének 21 százalékát adják a katalánok.

Az üzleti életben is kimagasló a régió szerepe, hiszen a külföldi cégek majdnem harmada választja Barcelonát székhelyül, így tett többek között például a Volkswagen és a Nissan is.

A kiválással kapcsolatos legfontosabb kérdések azonban eddig válasz nélkül maradtak. Hogyan maradhatnak bent az Európai Unióban a függetlenség után a katalánok? Valószínűleg sehogy, ahogyan ezt összefoglalta a Berenberg Bank kutatása. A bank közgazdászai aprólékos elemzések után arra a következtetésre jutottak, hogy jelenleg nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a régió független lenne és egyben az Unióban is maradna.

A távozás az EU-ból azt is jelentené, hogy a vámterhek miatt jelentősen megnőne a Katalóniában gyártott termékek exportköltsége. Stephen Brown a Capital Economist közgazdásza hozzátette, hogy a katalánok is azon kevés ország közé tartoznának, amelyek nem tagjai a Kereskedelmi Világszervezetnek és emiatt globálisan komoly kereskedelmi akadályokba ütköznének. Az importtermékek árának megugrását azonnal követnék a bolti árak is. Valószínűleg tömeges elbocsátások jönnének, mert a cégek a megnövekvő kiadások miatt kénytelenek lennének megválni az alkalmazottak egy részétől.

Nagy dilemmát jelentene az is, hogy jelenleg a katalán export 35,5 százaléka megy a spanyol piacra. Louis De Guindos, a spanyol gazdasági miniszter szerint a katalán gazdaság 25-30 százalékkal zsugorodna, a munkanélküliség pedig megduplázódna. Legrosszabb esetben, ha nem sikerül rendezni a politikai kapcsolatot a spanyolokkal, akkor akár teljes bojkottra is számíthatnak a katalánok, a spanyolok és a szövetségeseik részéről.

A függetlenedés révén roppant nehezen jutna az új ország kormánya nemzetközi kölcsönökhöz. A Moody's és az S&P már tavaly leminősítette az régiót. Ugyan továbbra is használhatnák az eurót, de nem lenne helyük az Európai Központi Bankban.

A spanyolok számára sem lenne ok az örömre

Ugyan a spanyol legfelsőbb bíróság elutasította a referendumot, de a katalánok ennek ellenére is megtartották. A szavazók száma elmaradt a várttól, de döntő többségük a katalán régió függetlenségére szavazott.

A tényleges kiválással Spanyolország elveszítené lakossága 16 százalékát és az ország GDP-jének közel 20 százalékát.

A barcelonai kikötők elvesztése is komoly csapás lenne a spanyol gazdaságra. A mediterrán térség egyik legnagyobb kikötője található a katalán főváros partjainál, és ez az egész világ negyedik leggyakrabban látogatott hajózási végállomás.

A gazdasági veszteségek mellet a spanyolok elbuknák két legjelentősebb üzleti iskolájukat, az ESADE-t és az IESE-t is, amelyek szintén Barcelonában találhatóak - írja az Independent.

Spanyolország továbbra is az eurózóna negyedik legnagyobb gazdasága maradna Németország, Franciaország és Olaszország mögött, viszont komolyan meggyengülne. A CNBC szerint a kiválással a spanyolok éves szinten 223,6 milliárd eurót veszítenének. Ez nagyobb összeg, mint amennyivel egész Kalifornia hozzájárul az amerikai gazdasághoz.

Spanyolország adósága jelenleg 1180 milliárd euró körül van.

A spanyol tartományok közül Katalónia nagyban hozzájárult a hiányhoz, mert az ő felhalmozott adósága a legnagyobb a régiók közül és eléri a 72,2 milliárd eurót.

Katalónia tehát a teljes spanyol adósság több mint 16 százalékáért felel, ami egyáltalán nem jelentéktelen összeg. Ha ezt összevetjük azzal, hogy Spanyolország ezáltal jelentős adóbevételtől is elesik, akkor már jobban kirajzolódik, hogy mekkora csapást is jelentene a kiválás az országnak.

Létfontosságú az unióban maradás

A katalán választók számára a függetlenség egyik legfontosabb feltétele az volt, hogy az ország továbbra is benn maradjon az Európai Unióban.

Jogilag Spanyolország el tudná érni, hogy kirakják a katalánokat az Unióból, de valójában Madrid egyedül kevés ahhoz, hogy megakadályozza egy ország bennmaradását, vagy újracsatlakozását.

A katalánok továbbra fizethetnek majd euróval, mivel korábbi minden előírásnak megfelelnek, hiába kerülnek esetleg az unión kívülre.

Albert Banal-Estañol, a Pompeu Fabra Egyetem közgazdaság professzora szerint kereskedelmi szempontból nézve minden maradna a régiben. Bár az eurót megtarthatnák, de ez nem jelent automatikus uniós tagságot. Egyébként ugyanez a probléma már 2014-ben felmerült a skót függetlenségi választásokkal kapcsolatban.

Az EU tagsághoz elengedhetetlen, hogy minden tagország igennel szavazzon egy adott ország felvételénél. Ez pedig nem valószínű, mivel minden bizonnyal Spanyolország és szövetségesei sem szavaznák meg a katalán csatlakozást. Ha az új nemzetnek nem sikerülne csatlakoznia az unióhoz, vagy a felvételi folyamat sokáig elhúzódna az komoly gazdasági problémákhoz vezethetne, hiszen az összes katalán export 65,8 százaléka ez unióba talál gazdára.

A legfontosabb tehát az lesz, hogy meg tudják tartani a jó politikai viszonyt a spanyolokkal, valamint, hogy minden áron bent tudjanak maradni az unióban, vagy legalábbis nagyon rövid időn belül visszakerülni oda.