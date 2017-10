Mikor éri meg hibrid vagy villanyautóra váltani?

Rég elmúlt már az az idő, amikor csak a környezetért aggódóknak volt érdemes elgondolkozni azon, hogy nem benzines vagy dízeles autóra cserélnek, hanem valamilyen zöldjárgányra. Azok között is egyre nagyobb az érdeklődés a teljesen elektromos és hibrid autók iránt, akik szeretnének hosszú távon pénzt spórolni a közlekedésen. Nem kell már feltétlenül a drágának mondható új villanyautókat venni, használtan is akadnak nagyon jó ajánlatok a kategóriában.

Ebben persze sokat segít az is, hogy az állam elkezdett jelentős ösztönzőket bevezetni, amelyek fokozzák az átállást. Az új zöldrendszámos autók vásárlásához akár másfél milliós támogatást lehet igényelni, de jelentős összeget spórolhatunk például az ingyenes parkolással is, az üzemanyag-költségről és az adómentességről nem is beszélve.

De tényleg ennyire egyértelműen jó vétel a zöldautó?

Érdemes alaposabban utánaszámolni annak, hogy megéri-e váltani. Ha kicsit mélyebben vizsgáljuk meg a dolgokat, nem feltétlenül csapunk egyből a környezettudatos kereskedő tenyerébe. Megnéztük, nagyjából milyen áron vásárolhatóak meg újonnan és használtan a népszerűbb típusok, illetve azt, hogy mi szól most a zöldautók mellett és ellen.

Aki nem csak a természetet óvja, vagy épp az újdonság kedvéért cseréli le akkumulátoros meghajtásúra a saját járművét, annak leginkább az számíthat, mikortól érdemes váltani. Hogyan lehet a legtöbbet kihozni egy ilyen újításból, és mennyire éri meg egy zöldebb autóval róni az utakat a hagyományos modellekhez képest?

Fontos tényező, hogy anyagilag mikor térül meg a zöldebb járművekre való áttérés, megéri-e egy több éves autóhitelbe belevágni a környezettudatosabb megoldásért.

Egy benzines áráért egyik zöldebb, mint a másik

Az biztos, hogy választékból már itthon sincs hiány, ha környezetbarát járműre váltanánk: rengeteg villanyautó, a kívülről tölthető akkumulátorral és belső égésű motorral is felszerelt plug-in hibrid és sima hibrid autó közül választhatunk, a már ismert autómárkáktól kezdve az igazi ínyencségekig, mint például a Tesla.

Választék bőven akad már hazánkban is annak, aki cserén töri a fejét. Ráadásul annyira az árak sincsenek elszállva, ha a benzines vagy dízeles társakhoz hasonlítjuk a villannyal is hajtott autókat.

Mi szól a villanyautók és a hibridek mellett?

Környezetvédelem: ha valaki aggódik a szén-dioxid-kibocsátásért, vagy megrémült a legutóbbi szmogriadó vagy dízelbotrány miatt, bátran választhatja károsanyag-kibocsátástól mentes zöldeket, vagy a szintén környezetkímélő hibrideket.

Ingyenes töltés: a közterületeken lévő töltőállomások mindegyike ingyenes, de a magánkézben lévők 95 százaléka szintén díjmentes, maximum a parkolásért kell fizetni.

Leginkább ez jelenti a költséghatékonyságot, hiszen villanyautók esetében nem kell (egyelőre) az üzemanyagra költeni. Egy benzines autó esetében, amely városban 9,5 liter üzemanyagot fogyaszt - és az autós közlekedésünk 75 százaléka itt történik - a benzinköltségünk 350-400 forintos benzinár mellett nagyjából 30 000 forintra jön ki havonta, ha ebben az időszakban átlagosan 800 km-t teszünk meg. Ez az összeg a zsebünkben marad egy villanyautónál, de már a hibridekkel is jelentős összeget spórolhatunk.

Alig kell szervizbe járni: egy hagyományos autóhoz képest a karbantartási és szervizköltség szinte elenyésző, ami megint százezres tételt jelenthet. Természetesen a javítási költség is annak függvényében változik, hogy teljesen villanymeghajtású autónk van, vagy hibridünk, amelynek van belső égésű motorja. Jellemzően ezeknél az autóknál alacsonyabb a meghibásodás lehetősége is. Egyes szervizbeszámolók szerint, meglepő módon még a több mint tíz éve pályán levő kocsik is hiba nélkül futnak.

Díjmentesség: rengeteg kedvezmény jár a villanyautósoknak, ami összesítve egész szép összeget tesz ki évente. Átírási illetékmentesség, továbbá jár rá a gépjárműadó-, cégautóadó- és regisztrációs adómentesség is jár, amelyek szintén több tízezer forintot jelentenek. Egy használt 10 éves, 80 lóerős 4-es energetikai besorolás feletti autó esetében minimum 50 000 forinttal marad több a zsebben.

Vegyen neked hibridet az állam!

Aki új zöldautó vásárlásán töri a fejét, mérlegelje, hogy jelentős támogatást kaphat az államtól: még 2016-ban hirdette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium azt a támogatáscsomagot, amelynek célja az elektromos autózás népszerűsítése volt. Ennek alapján a pályázati keret erejéig maximum a vételár 21 százalékát, vagy másfél millió forintot lehet támogatásként igényelni új villanyautó vagy a feltételeknek megfelelő plug-in hibrid vásárlásához.

Ha ez nem lenne elég, a Jedlik Ányos-terv keretében bevezetett ösztönzők is fennmaradtak. A zöld rendszámos autók üzembentartóinak nem kell regisztrációs adót és forgalomba helyezési illetéket, helyi gépjárműadót fizetni és mentesülnek a visszterhes vagyonszerzési illeték alól is, ráadásul ingyenes a parkolás is több városban.

Ahol a zöldek elbuknak – mik a hátrányok?

Persze a tökéletestől még messze állnak a villanyautók és a hibridek, a vásárlók kénytelenek egyelőre kompromisszumokat kötni:

Országos távok: ugyan a városi közlekedésben már most verhetetlennek tűnnek a villany- és a hibridautók, vannak olyan felhasználók, akiknek még mindig nem éri meg a zöldebb négykerekűre váltani. Annak például, aki gyakran használja autópályán, nagyobb távolságú utakra az autóját, szinte biztos, hogy csak kényelmetlenséget okozna egy teljesen villanyhajtású járgány. Az ismertebb típusok, mint a Nissan Leaf vagy a Renault Zoe a maga 22 kwh-s akkumulátorával és a Q90-es motorral sem tud 100 km-nél többet megtenni, ha 120-szal próbálnánk hasítani.

Kevés töltőpont a fővároson kívül: a nagyobb távolság nem jelentene igazából problémát, ha megfelelő ütemben épülne a töltést segítő infrastruktúra. Azonban még a nagyobb vidéki városokban is csak egy-két töltőállomás található. Dél-Magyarországon és Kelet-Magyarországon pedig egyelőre kifejezetten nehéz helyzetben vannak azok, akik a környezetet kímélve akarnak utazni. Azt a kockázatot se felejtsük el, hogy a töltés ideje jellemzően legalább fél órát vesz igénybe. Ha hárman állnak előttünk az egyetlen elérhető közelségben lévő állomáson, akkor máris másfél órát kell várnunk.

Drága otthoni töltőállomás: a már említett otthoni töltés erre megoldást jelenthet, azonban modelltől függően akár félmillió forintnál is kezdődhet egy megbízható saját töltőállomás kialakítása, amelyen éjszaka, használaton kívül fennhagyhatjuk az autót. Éppen erre az esetre találták ki a plug-in hibrideket, amelyek a villamosenergia felhasználása mellett hagyományos üzemanyaggal is tudnak haladni a megszokott teljesítmény mellett.

Akkumulátor: az igaz, hogy a villanyautóknak szinte semmi szükségük a rendszeres szervizre, de továbbra is kényes pont az akkumulátor kérdése használt autók esetén. Ezeket 10-12 évente, nagyjából 200 000 km megtétele után cserélni kell, ami akár milliós tétel is lehet, de nem ritka, hogy az akkucsere egy jobb állapotban lévő benzines autó árát is eléri. Új autók esetében a gyártók jellemzően 8 éves garanciát vállalnak az akkumulátorra, de utána saját költségen kell cserélni az öregedő alkatrészt.

Akár már önerő nélkül is vehetünk egy hibridet

Nem csak az állami támogatásra számíthatunk, ha zöldautóra cserélnénk a meglévőt. A Bank360 szakértői összeszedték, hogy milyen finanszírozási lehetőségei vannak azoknak, akik külső forrásból oldanák meg az autócserét.

A jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben kifejezetten jó választás lehet egy szabad felhasználású személyi kölcsön, amelyet autóvásárlásra is fordíthatunk. Míg erre a célra leginkább lízinget ajánlanak a bankok, most több szempontból is jobb választás lehet egy ilyen hitelkonstrukció: lízingnél szükség van önerőre és nem kevés esetben fedezetre is. Ráadásul az autó nem kerül a tulajdonunkba, csak üzembentartók leszünk, majd a futamidő végén a maradványérték megfizetésével lehet a miénk egy több éves autó.

Ezzel szemben a szabad felhasználású személyi kölcsön teljesen rugalmas: gyorsan, akár már néhány óra alatt is igényelhető. Nem kell hozzá önerő, mindössze rendszeres jövedelem, így akár a teljes vételárat fedezhetjük a hitelből, plusz a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumokat és engedélyeket is kiválthatjuk belőle. Szabad felhasználású, tehát nem kell elszámolni a hitelező felé azzal, hogy mire költöttük az összeget.

Egy gyors kalkuláció ráadásul azt is megmutatja, hogy a kölcsön árában sincs komoly eltérés. Míg a lízingelés ügyleti kamata ma 10-12 százalék körül mozog összegtől és futamidőtől függően, addig a személyi kölcsönök között a megfelelő feltételek (például magas jövedelem és hitelező banknál fenntartott folyószámlára érkező fizetés) teljesítésével akár 8 százalék alatti THM-et is elérhetünk.

Így egy 3 millió forintos, 5 évre felvett hitel eset hitel esetében a havi törlesztő akár 60 174 forint is lehet. Ha ehhez hozzávesszük azt a pénzt, amelyet egy hibrid autóval spórolhatunk, a kölcsön évekkel korábban is megtérülhet egy hagyományos belső égésű motorral ellátott kocsi hitelével szemben.

Nos, akkor megéri most zöldautót venni?

Mindent összevetve talán kijelenthetjük, hogy azok, akik leginkább csak a városban tesznek meg napi 30-50 km-t, akár már most lecserélhetik autójukat egy zöldebbre, és így akár évi több százezer forintot spórolhatnak. Az állami támogatás és a nagyon alacsony üzemeltetési és fenntartási költség miatt akár újonnan is visszajöhet a vételár 3-4 év alatt, használattól függően, az autó pedig alsó hangon is bírni fog 10 évet komolyabb szervizelés nélkül.

Azonban az átlagos igényekkel rendelkező autóvezetőnek talán megéri még várni legalább 4-5 évet, hogy ne járjon túl sok lemondással egy elektromos vagy hibrid autó vezetése. Ugyan egyes használt modellek ára ma már a tisztán belső égésű motoros autókéval verseng, a lassacskán épülő töltőhálózat, az akkumulátor-technológia döcögő fejlődése folyamatos bizonytalanságban tarthatja azt, aki nem csak városi közlekedésre szeretné használni autóját.

Bár szinte bizonyos, hogy a hatótávolság folyamatos fejlesztése, a korai modellek hibáinak kiküszöbölése megtörténik a gyártók részéről, sajnos garantálható az is, hogy

a kritikus vásárlói szint elérésével az állami ösztönzők is elmaradoznak majd. A villanytöltés jelenlegi, adómentes ára (és ingyenessége), az ingyenes parkolás és a vásárlási támogatás addig tartható, amíg a kormányzat meg nem érzi az innen kieső állami bevételeket.

Mit jelent ez az egyszeri felhasználó számára? Valószínűleg nem sokan vannak, akik lemondanak a megállók nélküli vezetésről a nagyobb utakon, de ezt csak benzines vagy dízeles autó tudja biztosítani, szemben egy villanyautóval, ami hosszabb távokon lemerül. Jelenleg az akkumulátoros kiegészítéssel bíró, benzines plug-in hibridek jelentik azt az átmeneti megoldást, amely jó választás lehet azoknak, akik a városban is visszafognák a kiadásokat, de nem szívesen mondanának le a nagyobb távokról sem.

Ha városi közlekedésre keressük a költséghatékony és környezetbarát megoldást, már egy használt villanyautó is megbízható társ lehet. Ha viszont gyakran utazunk az ország különböző pontjaira, érdemes egyelőre a benzin és dízel hajtotta autóknál maradnunk. Az arany középutat egyelőre a plug-in hibridek jelenthetik - jelenleg a hibrid autók képviselik azt az alternatívát, amelyre már most megéri váltani.