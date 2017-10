Emelkedtek a nemzetközi élelmiszerek árai szeptemberben a növényi olajok és részben a tejtermékek árának erősödésével. Az alapvető gabona ára ugyanakkor kismértékben csökkent – jelentette az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO). Az élelmiszerárak összességében 4,3 százalékkal emelkedtek az előző év ugyanezen időszakához képest. Jó hír, hogy búzából és kukoricából továbbra is nagyon jól áll a világ.

A FAO élelmiszer-ár indexe hónapról hónapra követi a nemzetközileg legfontosabb öt élelmiszer-termékcsoport azok kereskedelmi értékével súlyozott árváltozását. Ez alapján kismértékű, augusztushoz képest 1 százalékos áremelkedés történt szeptemberben. De a cukor ára harmadával csökkent az egy évvel korábbi értékéhez képest, mivel a jelentős termeléshez csökkenő kereslet társul.

A növényi olajok drágítanak

A növényi olajok ára több mint 4 százalékkal nőtt szeptemberben, ezen belül is a pálmaolaj vitte a prímet. Azt követte a szója, repce és napraforgó.

A tejárindex több mint 2 százalékkal drágult a vaj és sajtok árának emelkedése nyomán, amit a kínálat folytonossága miatti aggodalmak fűtöttek Ausztráliában, Új-Zélandon és az Európai Unióban is. A húsfélék ára lényegében változatlan maradt.

Csökkent ugyanakkor a gabonafélék ára, 1 százalékkal. Ez annak tulajdonítható, hogy némileg visszaesett a keresletük, miközben a világ most is jól áll ezen termények tartalékából.

Több teremhet gabonából, mint számolták

A FAO újra felfele módosította az idei évre vonatkozó gabonatermelési előrejelzését. A tavaly is kimagaslóan sokat takarítottak be ezekből a növényekből, idén a számítások szerint 7 millió tonnával többet, 2612 millió tonnát fognak a raktárak befogadni.

A szervezet úgy számol, hogy ezzel 2018-ra minden idők legnagyobb gabonatartalékával, 720 millió tonnával fog rendelkezni a világ mezőgazdasága.

Búzából az Európai Unió és Oroszország takarít be bőséges termést, Kínában és az Egyesült Államokban pedig kukoricából termett sok. De rizsből is 500 millió tonnára lehet számítani. Nőni fog a kereskedelmi forgalom is. Kína,az Unió és Irán kukoricát fog importálni várhatóan, míg Oroszország vezető búzaexportőri szerepe megszilárdul.