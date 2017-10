Az Amazon olyan új kézbesítési szolgáltatással próbálkozik, aminek célja, hogy több terméket tegyen elérhetővé az ingyenes kétnapos gyorsszállításával, valamint, hogy csökkentse a raktárainak túlzsúfoltságát.

A szolgáltatás két évvel ezelőtt indult Indiában, az Amazon pedig megkezdte ennek kiterjesztését az Államokra is, a tesztüzem már tart a nyugati parton, amit várhatóan 2018-ban kibővítenek.

Az Amazon felügyeli az Amazon.com oldalon harmadik féltől származó csomagjainak átvételét és az ügyfelek otthonába történő kiszállítását – ezt a munkát most még a UPS és a FedEx kezeli. Az Amazon továbbra is partneri viszonyban marad a szállítókkal, de a saját futárrendszere bevezetése után már el tudja dönteni, hogy melyik szolgáltatást is használja az adott csomagnál.

A saját szállításnak köszönhetően nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít majd a vállalat a vásárlóknak, pénzt takarít meg, és segít elkerülni a csomagok feltorlódását a saját raktáraiban.

Az Amazon „utolsó mérföldes" modelljének logikus kiterjesztését tükrözik a változások, mert a hálózatok sűrűségét hozza létre vele. A FedEx és a UPS részvényei valószínűleg nyomás alá kerülnek, mivel a befektetők joggal aggódhatnak majd az új belépő miatt – foglalta össze a lényeget egy elemző.

A UPS részvényei 2,1 százalékkal csökkentek 116,52 dollárra, míg a FedEx 1,6 százalékkal csökkent 217,77 dollárra, később ez mérséklődött.

Az Amazon értékes UPS ügyfél. Minden ügyfelünket támogatjuk az iparágvezető e-kereskedelmi megoldásaival, és reméljük kapcsolatainkat a jövőben is tudjuk bővíteni" – nyilatkozta Steve Gaut, a UPS szóvivője. A FedEx nem kommentálta az Amazon terveit, inkább rámutatott az infrastruktúra, és a globális közlekedési hálózat komplexitására.

Tavaly az Amazon elindította a Seller Fulfilled Prime-ot, ami lehetővé tette, hogy a kereskedők akkor is felsorolhassák termékeiket a Prime oldalon, ha az valójában nincs az Amazon központi raktárában, de azt képesek két napon belül kézbesíteni. A kereskedőknek először bizonyítaniuk kellett, hogy meg tudnak felelni az Amazon szállítási ígéretének. A mostani szolgáltatással az Amazon még inkább képes lesz ezeket ellenőrizni.

Az Amazon a saját raktárhálózatán túl elkezdett arra is figyelni, hogy a vásárlók gyorsan és könnyen hozzáférjenek a bőséges áruválasztékhoz. Az Amazon által kínált teljesítés máris lehetővé teszi a kereskedők számára a megbízható szállítást, valamint azt, hogy az Egyesült Államokban található raktárakban tárolják, csomagolják és onnan szállítsák ki az áruikat. Ez a központosított megközelítés mindenképpen torlódást okozhat, különösen a forgalmas ünnepi időszakban.

Rengeteg online kereskedő fizet külön díjat azért, hogy az Amazon óriás raktáraiban tárolják, és ott is csomagolják a termékeit.

A Seller Flexnek köszönhetően a Seattle-i bázisú Amazon raktározási és szállítási műveleteit is átláthatóbbá lehet tenni kereskedelmi partnerei számára, és akár teljes mértékben kihasználhatja a termékleltárát, és tárolókapacitást, miközben továbbra is garantálja a gyors szállítást.

A részvények csökkenni fognak az Amazon nyomulásának eredményeként, mivel senki nem akar szembemenni egy ekkora céggel. De ha megnézzük az e-kereskedelem világát és a kétszámjegyű növekedést évről évre, akkor nem lehet ok panaszra, hiszen ebből a UPS és a FedEx is részesedik. Ráadásul ha az Amazon nem veszít ügyfelet, akkor az egész e-kereskedelmi torta olyan gyorsan növekszik, hogy a FedExnek és a UPS-nek sem fog feltűnni a kiesés – foglalta össze Kevin Sterling, a Seaport Global Holdings elemzője.

Az elemzők becslése szerint az Amazon a UPS bevételének 5-10 százalékát teszi ki, míg a FedEx szerint az e-kereskedelem óriása az értékesítésének kevesebb mint 3 százalékát biztosítja.