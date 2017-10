Felhőkarcoló és szabadulószobák Budapesten, bajban a Tesco

Az október izgalmasan kezdődött a gazdaság világában. Elképzelhető, hogy a Tesco kivonul Magyarországról, ha tovább folytatódnak a régióban a tüntetések, ráadásul már az Auchan is aggódhat. Újabb jó hírek érkeztek a magyar gazdaságból, de a külföldi események is mozgalmasak voltak. Olyan érdekességekről is szó lesz, mint az észak-koreai kortárs művészet vagy a szabadulószobák világa. Heti gazdasági összefoglalónk.

Újabb jó hírek a magyar gazdaságról

Varga Mihály a héten bejelentette, hogy az állam 50 milliárd forintot spórolt egy devizakötvény kibocsátásnak köszönhetően. Az állam egymilliárd euró értékű devizakötvényt adott el 1,9 százalékos kamattal, míg ezzel egy időben visszavásárolt 1,2 milliárd dollárnyi kötvényt. Jó számok érkeztek az iparból is, a gyengébb július után, augusztusban 6,8 százalékos volt a növekedés.

Nem csak az ipari teljesítmény bővült, hanem a kiskereskedelmi forgalom is, 4,6 százalékkal volt az idei augusztus jobb, mint a tavalyi. Magyarország külkereskedelme is jól teljesít, az export értéke 5, míg az import 11,3 százalékkal emelkedett 2016 azonos időszakához képest.

A Samsung jól jár az új iPhone-nal

A világ egy jelentős része izgatottan várja az iPhone X megjelenését, amelynek az egyik újdonsága, hogy OLED-kijelzőt kap. Azonban a világon csak egyetlen cég van, amely kellő mennyiségben tud ilyen képernyőket gyártani, ez pedig nem más, mint a Samsung.

Ez azt jelenti, hogy a dél-koreai cég minden egyes készülék után 110 dollárt kap, és 4 milliárd dollárnyi bevételre számítanak az iPhone X értékesítésekből. Nem csak a kijelző jön a konkurenstől, hanem több kisebb alkatrész is.

Kivonulhat Magyarországról a Tesco

A Magyar Idők értesülései szerint az angol áruházlánc azon az állásponton van, hogyha tovább folytatódnak a közép-európai régióban a bérviták, akkor értékesíti a magyar, cseh, lengyel és szlovák érdekeltségeit. A magyar szakszervezetek és a Tesco október 13-án ül tárgyalóasztalhoz legközelebb.

A Világgazdaság úgy tudja, hogy nem csak a Tesco alkalmazottak elégedetlenek, hanem az Auchannál is megrekedtek a bértárgyalások. A Tesco közben közzétette az első félévre vonatkozó jelentését, és a számok nem csak a tavalyi évet, hanem az elemzői várakozásokat is felülmúlták. A legjobban teljesítő régiók között szerepel Közép-Európa.

Gazdag ember, szerény autó

A hírességek és a vagyonos emberek többségének az autója is tükrözi anyagi helyzetét. Azonban vannak üdítő kivételek is, akik nem költenek dollármilliókat egy-egy járműre csak azért, mert megengedhetik maguknak.

Erre tökéletes példa a világ második leggazdagabb embere, Warren Buffett is, aki a héten elárulta a világ legtutibb befektetését is. Nem csak ő, de Mark Zuckerberg is használt autót hajt, de mindenki közül az IKEA svéd tulajdonosa, Ingvar Kamprada a legvisszafogottabb. Az ő autója látható a fenti képen.

Szabadulószobák Budapesten

Jelenleg, csak Budapesten legalább 150 különböző szolgáltató üzemeltet szabadulószobákat, ebből nagyjából 10-15 az, amelyik az élvonalhoz tartozik, és figyel a fejlesztésekre, bővítésre. A verseny éles, hiszen egy szabadulószobát viszonylag olcsó összehozni, így sokan látták meg a lehetőséget a piacban.

Éppen ezért már nem elég pár lakattal lezárni a kijáratot, a játékosok inkább a történet részévé szeretnének válni. Az Origo a MindQuestes Nagy-Csiha Gergellyel beszélgetett a magyar szabadulószoba-piacról, aki sok érdekességet elárult a szektor üzleti oldaláról is.

Van olyan, hogy észak-koreai kortárs művészet

Bármennyire is furcsa, a műgyűjtők körében óriási népszerűségnek örvendenek az észak-koreai festmények. A tervgazdálkodásban elkészült műalkotások kínai kereskedőkön keresztül jutnak ki a világpiacra, egy festményért átlagosan 10 ezer jüant, azaz 4 millió forintot fizetnek.

Azonban az észak-koreai képzőművészetnek vannak árnyoldalai is, ugyanis az ENSZ nem engedélyezte, hogy külföldi országokban készítsenek helyi igényekre szabott műalkotásokat, mert a megrendelések mögött illegális fegyverkereskedelemre gyanakodnak.

Látványos székházat épít a Mol

Új székházat épít a Mol-csoport a fővárosban. A Kopaszi-gátra tervezett Mol Campus a régió legmodernebb, legkorszerűbb és leginnovatívabb irodaháza lesz. A torony a tervek szerint 120 méter magas lesz, és a székházban 2500 munkahelyet alakítanak ki.

Az épület alapkövét jövőre teszik le, és 2020-ra készül el, ám a beköltözés előreláthatólag 2021-ben történik majd meg. A héten vegyesen mozgott az üzemanyagok ára: a gázolaj drágult, míg a benzin olcsóbb lett. Péntektől átlagosan 347 forint egy liter benzin, míg a dízel 363 forint.

Így születtek meg az első hitelkártyák

Ma már természetes, hogy nem kell készpénz a vásárláshoz, sőt, akinek nincs bankkártyája, az akár hitelkártyával is tud fizetni. Azonban ez nem mindig volt így, néhány évtizede még csak készpénzzel lehetett rendezni a számlát.

Egy rossz ügyfél és egy kínos vacsora azonban megváltoztatta a világot, és a Diners Club kibocsátotta az első hitelkártyákat. Az eleinte papírból készült eszköz mára gyakorlatilag forradalmasította a vásárlási szokásokat.