Képzésekkel kellene segíteni a 45 év feletti álláskeresők foglalkoztatását

Képzésekkel kellene segíteni a 45 év feletti álláskeresők munkaerőpiaci elhelyezkedését, hiszen ennek a korosztálynak a foglalkoztatása megoldást jelenthetne a munkaerőhiányra is a Restart-Up közösségi projekt szerint.

A Restart-Up tavaly december és február között a velük kapcsolatban álló nagyvállalatok HR-vezetőit, az idén májusban pedig a szervezetnél regisztrált 45 év feletti, felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresőket kérdezte meg a középkorúak foglalkoztatási helyzetéről, álláskeresési tapasztalatairól.

A munkaadói oldallal készített felmérés arra mutatott rá, hogy valóban hajlamosak a nyugdíjhoz közeli, de már 45-50 éves jelentkezőket is kritikusan kezelni a vállalati felvételiztetők. Ugyanakkor több mint 90 százaléka a HR-es válaszadóknak úgy nyilatkozott, hogy örömmel venne egy olyan kezdeményezést, amely az idősebbek álláskeresési nehézségeinek leküzdésében segít.

A 45 év felettiek hátrányos megkülönböztetését a HR-esek a vállalat vezetésének elvárásaival, a generációs különbségekkel, illetve a korosztályra jellemző digitális lemaradással indokolták.

Pethő Anikó, a Restart-Up alapító tagja az MTI érdeklődésére közölte: a középkorú álláskeresők szerint munkaerőpiaci sikertelenségük az életkorukkal, a vélt magas fizetési elvárásaikkal, feltételezett szakmai lemaradásukkal magyarázható, valamint azzal, hogy nem tudják megértetni magukat a fiatalabb HR-sekkel.

Arról is beszámolt, hogy a felmérések tapasztalatai alapján alkották meg a megoldási javaslatcsomagjukat, amelyben egyebek mellett szerepel a fiatal vezetők felkészítése arra, hogyan dolgozzanak együtt középkorú kollégáikkal, a cégek segítése abban, hogyan szólítsák meg a középkorú álláskeresőket, és motivációs eszközöket is javasolnak az idősebb munkavállaló megtartásához.

Szólt arról is, hogy a jelenség nem magyar specialitás, világszinten is egyre több figyelmet fordítanak rá. Ezt mutatja az is, hogy az ENSZ illetékes szervezete, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) október 7-ét jelölte meg a Tisztességes Munka Világnapjának, amikor egyebek mellett a nők és a férfiak közötti bérkülönbségek leküzdésére, valamint a középkorúak munkában maradási és újra elhelyezkedési kihívásaira hívják fel a figyelmet.

A Restart-Up közösségi program azért jött létre, hogy a 45 év feletti aktív munkavállaló értelmiségiek álláskeresését támogassa munkaerőpiac-specifikus ismeretekkel, kapcsolatrendszerrel és fejlesztő programokkal. A program célja továbbá a vállalkozások és szervezetek számára megoldást kínálni a felmerülő munkaerőhiány hatékony, tartós és megbízható kezelésére - olvasható a restart-up.hu honlapon.

A Restart-Up a munkaadói sztereotípiák leküzdésére, és a munkavállalói oldal felkészültségének erősítésére törekszik, mert miközben a kormány célul tűzte ki, hogy 2020-ig 5 százalékkal növelje a közép- és időskorúak foglalkoztatottságát az álláskeresők azt tapasztalják, hogy nem lett könnyebb az idősekkel szembeni előítéletek leküzdése az álláskeresésben.