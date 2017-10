Így hódította meg a világot a hippi fagylalt

Vajon mi sül ki abból, ha két jóbarát fogja az egyik népszerű pizzériának az üzleti tervét és az összes „szelet” szót kicseréli „tölcsérre”? A hippi-lázban égő Amerika remek táptalajt kínált a két barát vállalkozásának, akik mindig is hűek maradtak az elveikhez és életfelfogásukhoz, és hiába lett egyre nagyobb a cégük, ők mindig kiemelt helyen kezelték az embereket és a közösséget. Hetente jelentkező cikksorozatunkban most a világ egyik legnépszerűbb, de minden kétséget kizárólag a legnagyobb változást hozó fagylaltját, a Ben & Jerry's történetét mutatjuk be.

A Ben & Jerry's története 1978-ban kezdőzött, amikor Jerry Greenfield és Ben Cohen megnyitották első boltjukat Burlington városában, Vermontban egy benzinkút oldalában. Már a kezdetekben is megmutatkozott a két 26 éves fiatalember leleményessége. Felkérték néhány évvel idősebb, jogi diplomával rendelkező barátjukat, Jeff Furmant, hogy segítsen nekik üzleti tervet írni, mivel egyikük sem értett hozzá. Mint kiderült, Furman sem volt a biznisz mestere, ezért fogta az egyik pizzéria már meglévő üzleti tervét és kicserélte benne a „szelet” szavakat „tölcsérre”. Az ötlet egyszerű, de zseniális. Nagyjából ahhoz hasonlítható, mint amikor a kollégium lakói próbálják mikró és tűzhely nélkül, vasalóval felmelegíteni a hideg ételt. Nem túl szép, de működik.

Az üzletet már az elején is áthatotta az akkori hippi korszak szellemisége. A cég évente egyszer egész nap ingyen osztott fagyit a vásárlóknak, de még a kutyáknak is adtak, ha a gazdi kérte. A reklámszlogenjeik is hűen tükrözték a két alapító világnézetét az olyan szövegekkel mint: „A cég felelőssége viszonozni a közösség bizalmát”, vagy: „Ha közben nem érzed jól magad, mi értelme csinálni?” A kis bolt még hat éven át maradt helyi vállalkozás, majd elindult világhódító útjára.

1984 és 1993 között remekül alakultak a dolgok. A pénz valósággal ömlött, a média, a politikusok és a nagyobb tömegek is odáig voltak a fagylalttól. Ebben az időszakban a cég a kezdeti 4 millió dollár értékű eladásait egészen 140 millió dollárig tornázta fel. Az eszme, miszerint mindenkinek, akinek köze van a Ben & Jerry's fagyihoz, profitálnia kell belőle a vállalat számára, valóban fontos volt és a mai napig az maradt.

Az 1980-as évek közepén a fagylaltgyártó rengeteg pénzt költött olyan társadalmi és környezetvédelmi problémák kezelésére és megoldására, ami számukra fontos volt. Magas béreket biztosítottak a dolgozóknak, a bevétel 7,6 százalékát eladományozták, valamint próbáltak olyan beszállítókkal és üzletekkel dolgoztatni, ahol csökkent munkaképességűeket foglalkoztatnak.

Sajnos azonban változtak az idők és ezzel együtt a cég filozófiája is, méghozzá 1993 és 2008 között. A gyors növekedés megállt, egyre drágább lett a termék előállítása és a versenytársak megerősödése nyomán a vállalatvezetés két részre szakadt. Az egyik még mindig hitt az eredeti célkitűzésekben, a másik viszont az akkor már egyre népszerűbb, profitorientált gondolkodást képviselte.

A részvényesek nyomása miatt a céget 2000-ben eladták a Unilevernek, Ben és Jerry pedig kiléptek a vezetésből. Mindketten úgy érezték, hogy kudarcot vallottak. A következő nyolc évben a céget úgy irányították, mint minden más nagyvállalatot. A termék minősége romlott, a profit állt mindenekelőtt, és a költségcsökkentés nyomán a fogyasztók és a dolgozók is megtapasztalhatták a siker árát.

Az alapítók és azok akik hittek bennük, nem adták fel a harcot. A Ben & Jerry's-t szerencsére szigorú feltételekkel adták el. Ben és a vezetés többi tagja csak úgy ment bele az eladásba, ha az Unilever teljesít bizonyos feltételeket. Ezek között szerepelt például, hogy a cég székhelye továbbra is Vermontban lesz, és csak egy darab részvényesük lehet. A kizárólagos részvényesnek, a Unilevernek, garantálnia kell egy független igazgatóság működését, amelyben a 11 tag közül kilencnek függetlennek kell lennie és az Unilever csak két tagot jelölhet. Továbbá azt is kikötötték, hogy az igazgatóságot nem lehet feloszlatni és ők felelnek a cég társadalmi céljainak eléréséért, míg a Unilever a pénzügyi területért.

Az eladáskor kikötötték, hogy az igazgató tanácsnak jogában áll megvétóznia minden olyan döntést, amely a marketing kampányokkal, vagy új termékekkel kapcsolatos. Az Unilever abba is beleegyezett, hogy a dolgozóknak az adott államban kötelező minimálbérnél jóval magasabb pénzt fizet. Ezek közül a megállapodások közül a cég 2008-ig gyakorlatilag egyiket se tartotta be. Ekkor Jeff és az igazgatótanács többi tagja nekiment az Unilevernek a megszegett megállapodás miatt. Évekig tartó tárgyalások után sikerült elérniük, hogy az Unilever komoly változásokat hajtson végre a menedzsmentben, a cég pedig sikeresen visszanyerte a régi arculatát és ismét magára talált.

A történet vége tehát igazi happy end, a vállalat jelenleg 35 országban van jelen, a vásárlóik szokatlanul hűségesek, a Ben & Jerry's pedig évente 500 millió dollár értékben ad el fagylaltot. Továbbra is kiemelt figyelemet fordítanak a világ problémáira, és segítenek, ahol tudnak. 2015 óta pedig egyik legfontosabb céljuk a klímaváltozás és a globális felmelegedés elleni küzdelem.