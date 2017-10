Rodeó: nyolc másodperc a pokolban és nagy pénz

A bikarodeó egy igazi amerikai klasszikus. A nyolc másodperces küzdelem a bika és az ember között valódi adrenalinfröccs a nézők és a versenyzők számára. A PBR-nak (Professional Bull Riders) sikerült felélesztenie a hamvaiból a világ egyik legizgalmasabb sportját, és olyan eladható terméket csinálni belőle, amely követendő példa lehet a többiek számára. A befektetők és a szponzorok legnagyobb örömére jelenleg nincs még egy olyan sport, amivel annyi pénzt lehetne keresni, pusztán szponzori támogatással, mint a rodeóval.

A bikarodeó népszerűsége ismét felfutóban van az Egyesült Államokban, azonban bármennyire is meglepő nem ők a legjobbak abban a sportban, amit a világ nagy része velük azonosít, hanem a brazilok. Egy másik érdekesség, hogy ez a sport nem az Egyesült Államokból ered, hanem Mexikóból. Az elnevezés onnan származik, hogy az emberek a kezdetekben összegyűltek és kört alkottak a bika és a lovasa köré (rodeo = kört alkotni, körbe állni). Az eleinte csak vidéken megrendezett kisebb események ma már beköltöztek a nagyvárosok stadionjaiba.

A legjobbak pedig több millió dollárt szedhetnek össze egy év leforgása alatt ebben a nem veszélytelen sportban.

A WME-IMG, amely az egyik legnagyobb amerikai tehetséggondozó és szórakoztatóipari cég, hamar meglátta a lehetőséget a PBR-ban, és az ő segítségükkel nem volt nehéz megalkotni az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb műsort. A szupermodelleket is képviselő cég egy ideje már foglalkozik sportközvetítésekkel, többek között a UFC-ért, NFL-ért, valamint a Miss Universe-ért is ők felelnek.

A több mint 100 globálisan megrendezett PBR eseményre évente 3 millió néző kíváncsi a helyszínre, a televízión keresztül pedig további fél milliárd háztartás számára érhető el több mint 40 országban.

Az olyan népszerű versenyeknek, mint a Build Ford Tough Series állomásai, a BlueDEF Tour, a Touring Pro Division, valamint a nemzetközi eseményeknek köszönhetően több mint 150 millió dollárnyi nyereményt osztanak szét a győztesek között. Felmérések szerint jelenleg összesen 35 millió rajongója van ennek a feltörekvő sportnak, és ez még csak a kezdet, hiszen a WME-IMG 2016 nyarán vette át a közvetítéssel, a reklámmal és a show-val kapcsolatos teendőket.

A Monster energiaital és a Ford jelenleg a két fő szponzor, de a rendezvényeken előszeretettel mutatják és vetik be a Victoria's Secret modelljeit is. Az egyik legfontosabb versenyt, a Monster Energy Buck Off-ot 2017-ben a híres Madison Square Gardenben rendezték meg. Három nap alatt 36 ezer néző volt erre kíváncsi, a televíziós számok pedig még az angol labdarúgó-bajnokság nézettségét is megelőzték Amerikában.

A Monster szponzorációja nem meglepő, mivel alapprofiljuk alapvetően az extrém sportok támogatása. A Ford számára is fontos a megjelenés, mivel a pick up teherautók terén komoly erősítésbe kezdett a cég, a PBR rajongói pedig ideális vásárlóknak tűnnek.

Nagy meglepetés, hogy a Ford sokkal többet tesz zsebre a rodeóból, mint például a NASCAR autóversenyzéssel, ahol nem mellesleg a motorok nagy részét is a vállalat adja. Ha az adatokat nézzük, akkor kiderül, hogy hiába a NASCAR a legnépszerűbb autóverseny-sorozat az Egyesült Államokban, a PBR-nak már 2015-ben volt olyan versenye, amely megelőzte televíziós nézettségben.

Sokat elárul a sorozat üzleti sikereiről, hogy a szponzorok 95 százaléka megújítja a szerződését. A többi szám is nagyon ígéretes. A nézők 56 százaléka előnyben részesíti azt a márkát, mely szponzorálja a PBR versenyeket, valamint kiemelkedően magas, 12 százalékos azok aránya, akik vásároltak már termékeket egy adott vállalattól csak azért, mert a rodeó támogatója volt.

A siker egyik fontos eleme az lehet, hogy a PBR nem akar több lenni mint ami, hanem önmagát adja, pontosan azt, amit elvárnak tőle a rajongók. Ennek köszönhetően a szponzorok is pozitív fényben tűnnek fel, és a széria sikere miatt bennük is hasonlóan bíznak a vevők. A növekedésnek itt még nincs vége. A rodeó a világ többi pontján is folyamatosan egyre népszerűbb.

Ugyan a különböző állatvédő szervezetek nem kedvelik a rodeót, azonban az tény, hogy a bikák rengeteg pénzt érnek, és akárcsak a versenylovaknál, ők is sokkal jobb körülmények között élnek, mint az istállóban, vagy ridegen tartott társaik. Az év során a bajnokságot megnyerő bika tulajdonosa például 100 000 dollárt kap, a PBR pedig több levélben és videóban magyarázta el, hogy számukra kiemelten fontos a sportolóik (az állatokat is annak tekintik) biztonsága, és a szervezet zéró toleranciát követ, ha nem megfelelő állattartásról szereznek tudomást.

Hosszú utat kell még megtenni ahhoz, hogy a PBR a világ legnépszerűbb sportjai között szerepeljen, hiszen eddig csak egy szűk réteget tudott megfogni a sport, viszont ők hihetetlenül lojálisak a rodeó márkához, valamint a bikarodeóhoz, és a szponzoroknak nincs is szüksége ennél többre. A rodeó pedig idén már a tíz legnézettebb sport között szerepel Amerikában.