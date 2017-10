Európa legbefolyásosabb pénzügyminisztere újabb válságra figyelmeztet

Fel kell készülnünk egy újabb válságra, mert nem lesz mindig ilyen kedvező a világgazdasági környezet, erre figyelmeztetett Németország most távozó pénzügyminisztere, Wolfgang Schäuble, aki mostantól a német szövetségi parlament irányítását veszi kezébe. Schäuble szerint túl sok olcsó pénzt helyeztek ki a piacokra a jegybankok, és ismét gyors az eladósodás. Távozásával egy korszak lezárul az uniós gazdaságpolitikában, kérdés, utóda enyhébb álláspontot képvisel-e az eurózóna leszakadó perifériájával kapcsolatban.

Lezárul egy fejezet az uniós gazdaságpolitikában Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter távozásával: a hazájában kedvelt, külföldön azonban már távolról sem olyan népszerű gazdaságpolitikus utáni időktől sokan a megszorítások politikájának végét, és több megértést remélnek az euróövezet perifériájára sodródott országok iránt.

A német újraegyesítés kulcsfigurájaként is emlegetett veterán politikus 45 éve képviselő, és már Helmut Kohl kormányában is helyet kapott, Angela Merkel alatt pedig nyolc évig vezette a pénzügyi tárcát, az euróövezet válságkezelése kapcsán pedig megkerülhetetlen volt.

Az euróövezet adósságválsága idején mindvégig a megszorítások és a költségvetési fegyelem politikáját képviselte, utóbbinak egyébként Németországban meg is lett az eredménye.

Schäuble utóda, Peter Altmeier (a szövetségi kancellária vezetője és korábbi környezetvédelmi miniszter) egy pozitív szaldójú költségvetést vesz át, a német államkötvények kamata negatív tartományban mozog, a gazdasági növekedés pedig stabil, és az euróövezet átlagánál gyorsabb.

A leköszönő pénzügyminiszter a Financial Times brit pénzügyi lapnak adott interjút annak kapcsán, hogy tegnap vett részt pénzügyminiszterként utoljára az eurózóna pénzügyminisztereinek, az Eurogroupnak a tanácskozásán.

Mint fogalmazott, az euró átvételével van esély az EU gazdasági integrációjának elmélyítésére, és el kell jutni odáig, hogy az Unió egésze az eurót használja fizetőeszközként. (Jelenleg 19 tagú az euróövezet, az uniós országok közül a visegrádi négyek, Románia, Bulgária és Horvátország nem vezette még be az eurót, míg Dánia, Svédország, és Nagy-Britannia be sem lépett az Európai Gazdasági és Monetáris Unióba.).

A leköszönő pénzügyminiszter szerint Európa politikai integrációja a legjobb út az emberi együttélés és a békés világ ideájának valóra váltása felé, és ehhez szükséges Európa gazdasági integrációja is, ehhez pedig szükség van egy közös valutára. A német pénzügyminiszter figyelmeztetett arra, hogy nem lesz mindig ilyen pozitív a külső gazdasági környezet, ezért egy esetleges újabb pénzügyi válságra időben fel kell készülni, így a legfontosabb feladat most a kockázatok csökkentése. Aggasztónak nevezte, hogy a kockázatok még mindig túl magasak: túl sok olcsó pénzt öntenek a piacokra a központi bankok, magas az állami és a magánszféra eladósodottsági szintje, és több EU-tagállam bankrendszerének helyzete is aggodalomra ad okot. Itt többek között a válság után a bankok könyveiben még megmaradt rossz követelésállományt emelte ki Schäuble.

Véleményét, miszerint a jelenlegi kedvező globális nemzetközi helyzet nem tarthat örökké, és fel kell készülni a rosszabb időszakokra is, osztja az IMF is. A Nemzetközi Valutaalap legfrissebb jelentése szerint idén 3,6, jövőre pedig 3,7 százalékkal bővül a globális GDP, ám Christine Lagarde szerint a láthatáron több fenyegetés is észlelhető, ilyen például egyes államok túlzott eladósodása, a gyorsan felfutó hitelezés Kínában, és a pénzügyi piacok nagy kockázatvállalása.

Schäuble az FT-interjúban megvédte az úgynevezett „megszorítások” politikáját, amely szerinte valójában egy angolszász kifejezés arra a kiegyensúlyozott pénzügyi politikára, amely nem tartja jónak a magas deficitet. Hangsúlyozta, hogy a német költségvetési politika fegyelmezett, és ezeket a szabályokat követi, így nem hiánnyal tervezi a büdzsét.

A német költségvetés egyébként 2014 óta teljesen kiegyensúlyozott, a munkanélküliség történelmi mélyponton áll, és nemcsak az export, hanem a belső fogyasztás felívelése is biztosítja a német gazdaság növekedését.

A brexit kapcsán kiemelte, hogy meg kell védeni az EU-tagállamok lakóit „azoktól a demagógoktól”, akik azt mondják nekik, hogy Európa „túl sokba kerül”. „A britek megmutatták nekünk, hogy ez mekkora ostobaság” – mondta a brit EU-tagságról tartott népszavazás kampányában elhangzott érvekről, miszerint az uniós tagság heti 350 millió fontba (120 milliárd forintba) kerülne Nagy-Britanniának. (Erről később kiderült, hogy nem igaz.)

Schäuble szerint a kilépni szándékozó britek akaratukon kívül még jót is tettek az uniós integráció elmélyítésének.

A pénzügyminiszter hozzátette, hogy a britek mindig is kigúnyolták a német „rajnai kapitalizmust”, a szociális piacgazdaságot, amellyel szembehelyezte a brit és amerikai szabadpiaci és deregulációs elveket. Láttuk, hogy a szociális piacgazdaság eszközei mennyivel hatékonyabbnak bizonyultak a válság kezelésekor” - mondta Schäuble.

A távozó német pénzügyminiszter sok egyedi ajándék között egy személyre szabott 100 eurós bankjegyet is kapott kollégáitól utolsó munkanapján az Eurogroup ülésén. A bankjegyen saját képmása látható. Ezen kívül egy uniós zászlót is kapott, melyet mind a 18 minisztertársa aláírt neki. A politikus búcsúztató partiját is tegnap tartották.