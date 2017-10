Több ezer új építésű társasházi lakás kerül a budapesti piacra a következő hat hónapban. A fejlesztők csábító konstrukciókkal és az állami támogatás reményével akarják megragadni a vásárlók figyelmét. Egyre több jel mutatja azonban, hogy nem minden beruházás lesz akkora, mint hirdetik, sok pedig akár féléves késéssel is indul a munkaerőhiány miatt – derül ki az Otthontérkép friss elemzéséből.

Az Otthontérkép adatai szerint Budapesten összesen 18 db, 200 vagy ennél több lakást tartalmazó új társasházi projekt van épülőben vagy az építkezés megkezdése előtti utolsó szakaszban. Az ezeket vizsgáló felmérés szerint a pesti oldal kedveltebb az építés szempontjából, az említett nagyobb volumenű beruházások 61%-a található itt, de Budán is jelentős építkezések zajlanak és mindkét városrészen gőzerővel tart az értékesítés.

A pesti oldalon a XIII. kerület a legnépszerűbb

Pesten a legnagyobb lakásszámmal az Allure Residence bír, itt 534 otthont alakítanak ki, ezt követi a Corvin Átrium 531 otthonnal a VIII. kerületben és a Levendula Lakópark 439 lakással Zuglóban. Azonban

a pesti oldal talán legkedveltebb kerülete a XIII., mely átlagos négyzetméterár szempontjából is előkelő helyen jár 521 ezer forintos négyzetméterenkénti árával. Nagy kedvenc még az újra feltörekvő XIV. kerület is, ott 409 ezer forintos négyzetméterárral lehet kalkulálni. A VIII. kerület is, ahol szintén 409 ezer Ft/négyzetméterért juthatunk új saját otthonhoz.

Budán a XI. kerületben építkeznek a legtöbbet

A főváros budai oldalán összesen több mint 2400 otthont építenek itt, a 200 lakásos vagy annál nagyobb projektek keretében. Budapest ezen részén épül a két legnagyobb lakóprojekt, a Budai Bolero (905 lakás) és az Elite Park (706 lakás), mindkettőnél javában tart a kivitelezés.

Budán a XI. kerület az abszolút kedvenc a fejlesztők körében. Az ottani két gigaprojekten kívül a BudaPart, a Tetris ház, a Savoya ház és a Sasad Liget is sok érdeklődőt vonz. A BudaPartnál az eredeti közlés szerint több mint 1000 lakás lesz, jelenleg az első ütem 265 lakásának kivitelezése zajlik, a Tetris Ház első ütemében 267 lakást adnak át.

A vevők akár harmada is mást választhat az ár miatt

A nagyszámú lakásépítés nem jár együtt az értékesítési ütem növekedésével, noha az árak továbbra is emelkednek. A bankok hitelezési hajlandósága növekszik és a lakástakarékokból is növekvő mértékben áramlik a pénz a szektorba, de az ingatlanfejlesztők költségei ettől függetlenül nőnek.

Előfordul az is, hogy a szektorban tapasztalható munkaerőhiány miatt, késve kezdődik az építkezés, vagy a nyersanyagok árának drágulása növeli építkezés közben a kivitelezési költséget.

A növekedés egy részét a fejlesztő kénytelen a vevőkre hárítani. A drágulásnak viszont az lehet a következménye, hogy a vevők jelentős része nem tervezett választás elé kerül.

A portál szakértői szerint a vevőjelöltek jelentős része, mintegy 30-40 százaléka, módosíthatja korábbi elképzeléseit új építésű lakás vásárlásával kapcsolatban. Dönthet úgy, hogy inkább kisebb méretű lakást, de újat vesz, netán feladja a kedvenc körzetet és az olcsóbb kerületben épülő társasházra szavaz. Maga is belevághat házépítkezésbe, esetleg lemond az újról és vesz egy újszerű használt lakást 15-20 százalékkal olcsóbban, mint amennyibe az új építésű kerülne.

Egyes kerületekben a külföldi befektetők jelenléte is jelentős árfelhajtó erőt képvisel, mellyel a lakáscélra vásárlóknak számolniuk kell. Nem egy közülük akár több lakást, olykor egész emeletet is megvásárol a társasházban, azzal a céllal, hogy később kiadják a lakásokat.