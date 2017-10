A Netflix, Spotify és az Amazon Prime sikere után nem kellett sok idő ahhoz, hogy a szórakoztatóiparon kívül is megjelenjenek az olyan szolgáltatások, amelyek korlátlan felhasználási lehetőséget kínálnak az előfizetőknek. A Surf Air havidíj ellenében azt ígéri, hogy az ügyfelek korlátlan mennyiségben repülhetnek járataikkal.

A 2013-ban alakult Surf Air ügyesen lekövette a népszerű szolgáltatások mintáját. Jelenleg több előfizetési csomagot is kínál az ügyfeleknek és állításuk szerint ez az első olyan cég, amely egy bizonyos összegért cserébe korlátlan repülést garantál. A légitársaságot Kaliforniában alapították 2013-ban és jelenleg 12 amerikai városban működik, és idén már az európai piacon is elérhető a nem túl eredeti, de az iparágban egyedülálló szolgáltatás.

Az európai piacon a cég jelenleg Ibiza, London, Zürich és Cannes között indít járatokat, de év végén Milánó, München és Luxemburg is csatlakozik a kínálathoz.

A sok utazásnak viszont meg kell fizetni az árát. A Surf Air amerikai járataira a limitált előfizetés havi 1950 dollárba kerül, míg a korlátlan 2950 dollárba, de ebben már benne van a szálloda is. A legdrágább az európai szolgáltatás, ezért 4100 dollárt kér a cég, viszont korlátlan repülést kínál az összes meghirdetett városba.

Aki ilyen bérlet mellett dönt, annak rengeteget kell utaznia, hogy megérje a befektetés, de a rendszer nyilvánvalóan nem a last minute nyaralások támogatására jött létre, hanem az üzleti utazások olcsóbbá, egyszerűbbé tételére. A legnagyobb előnyük a meggyorsított beszállás. Mivel magántársaságról van szó, ezért az utasoknak nem kell átesniük a szigorú és lassú reptéri ellenőrzéseken és a check in folyamaton, mivel a Surf Air gépei magánterminálokról indulnak.

A cég azt ígéri, hogy az ügyfelek így repülésenként akár két órát is spórolhatnak.

Angela Vargo, a Surf Air kommunikációs igazgatója elmondta a The Economistnak, hogy a jelenlegi 5000 előfizető többsége üzletember akik legalább kétszer vagy háromszor utaznak egy hónapban és főleg az időmegtakarítás miatt választják ezt az utazási formát. Hozzátette, hogy megjelentek a vállalati előfizetők is, de a cég életének ezen időszakában még az egyéni előfizetők vannak túlsúlyban.

Az üzleti modell más cégeknek is megtetszett és egyre több légitársaság válthat át erre az új módszerre.

A francia La Compagnie például éves bérletet kínál Newark (New Jersey) és Párizs között 40 000 dollárért, vagy az ügyfél hetente is kifizetheti a 769 dollárt. Az egyik népszerű utazási blog rámutatott, hogy mindez akkor remek üzlet, ha valaki hetente repül. Azoknak is megéri, akik kéthetente utaznak, viszont akik csak három hetente tennék meg a távot, már közel kerülnének ahhoz, ahol már jobban megéri sima repülőjegyet venni.

A múltban kiderült, hogy a hasonló modellek a nagy légitársaságoknál nem működnek úgy, mint a kicsiknél. Az American Airlines az 1980-as években élethosszan tartó, korlátlan repülési kártyát kínált az első osztályra azoknak, akik kifizettek 250 000 dollárt. Ez az összeg 2004-ben már 3 millió dollárra ugrott, mert a bérletet váltó utasok egyszerűen túl sokat repültek ahhoz, hogy megérje a légitársaságnak.

A JetBlue számára sem volt éppen sikeres a vállalkozás. Az olcsóságáról híres légitársaság havi 599 dollárért ajánlott korlátlan utazást az összes útvonalára. Az utasok népszerű lett az előfizetés, volt aki egyszerre 15 darab jegyet foglalt le amerikai körútjához. A JetBlue viszont rájött, hogy számára előnytelen az ajánlat, és ha nem törlik el idővel, akkor csődbe mennek.

Az Air Surf szerint viszont ez nem jelenti azt, hogy a modell ne működne. Nemrég felvásárolták a hasonló elven üzemelő Rise légitársaságot és ezzel újabb 1000 fizetős taggal bővült a cég, valamint még hat texasi repteret is kaptak. Céljuk: még több új várost meghódítani és tovább terjeszkedni.