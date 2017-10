Újabb japán cégről derült ki, hogy csalt

Áll a botrány Japánban: az egyik nagynevű fémipari konszern, a Kobe Steel alelnöke, sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az egyik leányvállalat majdnem egy évtizeden át csalt a mintegy kétszáz cégnek szállított fémipari termékek minőségi bizonyítványaival. A valótlan információkat feltüntető tanúsítványok olyan elemekhez készültek, melyeket a vállalatok autókba, repülőgépekbe, vagy a szupergyors japán vonatokba építettek be.

A Kobe Steelt a legnagyobb japán gyártók egyik legmegbízhatóbb beszállítójának tartották. Alumínium, réz és vas alkatrészeiket számos modern eszközbe építették be. A Toyota, a General Motors és a Ford autói mellett repülőgép-gyártók, a Boeing vagy a Mitsubushi nehézipari részlege is vásárolt azokból.

Egyik a másik után

A most kirobbant botrány iszonyatos munkát ad az érintett vállalatoknak. Vizsgálatok sokaságát kell lefolytatniuk azért, hogy kiderüljön, milyen gyártási folyamat során, milyen beépítésnél használták a hamis minőségi tanúsítványokkal érkező alkatrészeket. A gyártóknak azt kell megállapítaniuk, jelentenek-e a Kobe Steeltől vásárolt alkatrészek biztonsági kockázatot termékeikben.

A skandalum ugyanakkor újabb hatalmas érvágás a japán ipar megítélésének, melyet az olcsóbb ázsiai versenytársakkal – elsősorban Kínával – szemben, a minőség fogalmával szokás összekapcsolni. A most kirobbant fémbalhé elmélyíti a piaci kétségeket a japán gazdasággal szemben.

Emlékezetes, hogy nem olyan rég a Takata légzsákokkal kapcsolatban merült fel, hogy azok hibája százas nagyságrendű halálesetért lehet felelős. A vállalat nem is élte túl a megrázkódtatást, júniusban csődöt jelentett. A Nissannak 1 milliónál is több járművet kellett visszahívnia minőségi problémák miatt, tavaly pedig a Mitsubishi és a Suzuki is elismerte, csaltak a járműveik üzemanyag-tesztjén.

Gyűrűző hatás

A Kobe Steel bejelentése újabb pofon a japán gyártóiparnak. A hamis minőségi tanúsítványokkal szállított alkatrészek biztonsági problémáinál, a renomé újabb megtépázása akár még nagyobb gazdasági kárt is jelenthet.

A hamisítási probléma egy olyan üggyé duzzadhat, ami a japán gyártás magas minőségébe vetett nemzetközi hitet is megingathatja" – fogalmazott a japán üzleti napilap, a Nikkei, keddi számában.

Egyelőre nem látni tisztán, milyen mértékű problémával kell az érintett mintegy kétszáz vállalatnál megbirkózni a hamis minőségi tanúsítványú alkatrések miatt. A Kawasakinál, mely a japán szupervonatnak, a Shinkansennek egyik beszállítója, jelenleg is vizsgálat zajlik. Hasonlóról számolnak be a repülőgép-gyártók is.

Ugyanakkor több cég hozzáteszi, előzetes vélekedésük szerint, komoly, az üzembiztonságot jelentő problémára nem kell számítani, de minden szükséges vizsgálatot lefolytatnak termékeik kapcsán.

A Kobe Steel 19 300 tonna, különbözőképpen kialakított alumínium-elemet, 19 400 tonna alumínium öntvényt és 2 200 tonna rézterméket szállított hamis papírokkal vásárlóinak. A botrányban egyszerű munkavállalók és vezetői pozícióban dolgozók is érintettek, jelenleg a Kobenél is zajlik a belső vizsgálat.