Az Erste Bank először az újbudai Bartók Béla úti fiókját újítja fel, az ügyféltér is átalakul.

„A jövő év második negyedévétől papírmentes számlanyitást tesz lehetővé minden fiókjában az Erste Bank" – jelentette be közleményében Harmati László, az Erste Bank lakossági területért felelős vezérigazgató helyettese. Eltűnnek a papírok és a pultsorok, a bank nyitott térré válik, az ügyintézés felgyorsul és egyszerűsödik.

A pénzintézetnél az ügyfeleik több mint fele valamilyen digitális csatornát használ, ennek ellenére a vezérigazgató helyettes szerint a személyes kiszolgálás a banki szolgáltatások egy részénél nőhet a jövőben. Ahhoz azonban, hogy megfeleljenek a megváltozott pénzügyi szokásoknak, át kell alakulnia a fiókoknak. „Hiszünk abban, hogy a korszerű hálózat versenyelőnyt jelent a számunkra" – emelte ki a harmadik legnagyobb fiókhálózat vezérigazgató helyettese.

„Az Ersténél az ügyfelek megváltozott igényeiből és szokásaiból indultunk ki az új fióki koncepció kialakításakor" – mondta el Csáki Richárd fiókhálózat és prémium szegmens igazgató. Hasonló fiókokat működtet az Erste Group Ausztriában, Csehországban és Romániában. A jövő fiókjában az éjjel-nappal nyitva tartó önkiszolgáló szolgáltatásokkal párhuzamosan a tanácsadás kerül előtérbe.

Eltűnnek a hagyományos pultok, nagyobb hangsúlyt fektetnek a digitalizációra, mindezek révén felgyorsul az ügyintézés is.

Ha az újbudai fiók teljesíti a hozzá fűzött reményeket, 2018-ban dönthetnek az összes Erste-fiók átalakításáról.

A megújult Erste-fiókban úgy tervezik, hogy a gyorsabb tranzakciókat az önkiszolgáló zónán kívül is elvégezhetik, vagy a nem helyhez kötött tanácsadók bárhol az ügyfelek rendelkezésére állnak. A bizalmasabb beszélgetések tárgyalókban, a tanácsadók részvételével zajlanak. Az olyan kisebb ügyeket, mint például a lakcímváltozás, akár a köszöntő pultnál is be lehet majd jelenteni.

Az önkiszolgáló zónában három ATM-et állítanak fel, amelyekből kettő azonnali jóváírást nyújtó pénzbefizetésre is alkalmas, valamint egy Netbank sarkot is létrehoztak, ahol az ügyfél maga tudja az átutalásait, lekötéseket intézni.