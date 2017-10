Az Atlanti-óceánba telepített mélytengeri szélfarm az egész világ számára elegendő tiszta energiát szolgáltatna - legalábbis ezt állítja a kaliforniai Stanford University két kutatója. Az ötlet elsőre több mint futurisztikus, de a kutatók azt mondják, alapos számításokkal meghatározható az, pontosan mekkora szélfarmot kellene telepíteni az óceán közepére, hogy az emberiség egyszer és mindenkorra kihúzhassa a tisztenergia-kérdést a bakancslistáról. Tanulmányukat az USA egyik legrangosabb tudományos folyóirata, a Proceeedings of the National Academy of Sciences közölte le.

Az egész világ számára elegendő tisztaenergiát szolgáltatna az Atlanti-óceán északi vizein létesített offshore szélfarm két kutató számításai szerint. Az biztos, hogy egy ekkora projekt megvalósítása soha nem látott mértékű nemzetközi összefogást igényelne, és valószínűleg a legdrágább vállalakozások közé tartozna, amibe az emberiség valaha belevágott. Mindezért cserébe viszont egyformán elérhetővé válna a tisztaenergia az egész világon.

Megalapozó számítások és szárazföldi korlátok

Az Origo nemrég bemutatta a világ legnagyobb szárazföldi szélerőműveit, amelyek többsége jelenleg is bővítés alatt áll, így növelve a megtermelt tisztaenergia mennyiségét. Az onshore szélturbinák hatékonysága folyamatosan növekszik a technológiai fejlődésnek köszönhetően, ám a fejlesztők és iparági szereplők figyelme egyre inkább a tengeri, partközeli erőművek felé fordult. Ennek több oka is van.

A vízre tervezett szélturbinák hihetetlen innováción mentek át az elmúlt években, és hatékonyabbá válnak szárazföldi társaiknál. A hatékonyság abból is fakad, hogy a tengeri széláramlatok – jól megválasztott helyszínen – általában erősebbek és tartósabbak is mint a szárazföldön.

Egyes kutatások szerint, a szárazföldi szélerőmű farmok hatékonyságát nem lehet a végtelenségig növelni. Az energiatermelés felső értéke négyzetméterenként nagyjából 1,5 watt körül alakulhat, mivel a túl sűrűn felállított tornyok egymás energiatermelését korlátozhatják.

A kutatók készítette szimuláció szerint, az Atlanti-óceánban ennek többszöröse, 6 watt is előállítható négyzetméterenként. Ennek oka, hogy az óceán felmelegedő felszínéről felszálló hő és a felsőbb légköri rétegek széljárásainak találkozásából nagyobb energia nyerhető ki.

A szelek pedig átlagosan 70 százalékkal gyorsabbak az óceán felett, mint a föld fölött.

De a tengeri létesítések mellett szól az is, hogy a szárazföldi területek nagysága véges. Bár számos onshore projekt indulásáról és építéséről tudunk, az erre a célra beépíthető területek előbb-utóbb elfogynak.

Mekkora is az akkora?

Az Atlanti-óceán telerakása széloszlopok erdejével kétség kívül akkora kihívást jelentene, melynek mértékét igen nehéz még csak összehasonlítani is más kezdeményezés nagyságával. Tudják ezt a kutatók is, és nem is tesznek úgy, mintha nem lennének tisztában azzal, hogy a tanulmányukban közöltek egyelőre elvi vázlatnak tekinthetők.

Az óceán északi vizeire ugyanis akkora szélfarmot kellene építeni, mint India, hogy az egész világnak jusson az ott megtermelt tisztaenergiából.

Ráadásul, bár a termelése a számítások szerint folyamatos lenne, a nyári hónapokban az éves átlagtermelés ötödére esne vissza. A Stanford tudósai azt mondják, ez egy geofizikai korlátja lenne az erőműnek, mely azonban még ebben az időszakban is, egész Európa számára elegendő zöldenergiát szolgáltatna.