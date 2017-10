Brexit: Még mindig holtponton a tárgyalások

Bizonyos pontokban történt némi előrelépés az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről szóló tárgyalások ötödik fordulóján, a valódi áttörés azonban még várat magára – jelentette ki csütörtökön Michel Barnier, az Európai Bizottság főtárgyalója.

Brüsszeli sajtóértekezletén Barnier konstruktívnak nevezte az e heti egyeztetéseket, de ezúttal sem sikerült kimozdítani a holtpontról a tárgyalásokat.

Zsákutcába jutottak az egyeztetések az Egyesült Királyság EU-val szemben fennmaradó pénzügyi kötelezettségeiről, a brit delegáció ugyanis ezúttal is arról számolt be, hogy egyelőre nem tudják konkretizálni a javaslataikat, ezen a héten így erről a kérdésről nem is tárgyaltak.

"Így nem tudom azt javasolni az Európai Tanácsnak, hogy nyissák meg a tárgyalásokat a jövőbeli kapcsolatokról."

Bár eddig nem sikerült megfelelő mértékű előrelépést elérni a kiválás főbb kérdéseiben ahhoz, hogy meg lehessen kezdeni az egyeztetések második szakaszát, kellő politikai akarattal áttörést lehet elérni a következő két hónapban, a decemberi EU-csúcsig.

Az EU készen áll minden eshetőségre, de a rendezetlen kiválás rendkívül káros lenne mindkét fél számára.

A közös sajtótájékoztatón David Davis brit Brexit-ügyi miniszter a jövőbeli viszonyról szóló egyeztetések megkezdését sürgette. Reméli, hogy a bennmaradó tagállamok vezetői jövő héten el fogják ismerni az eddigi előrelépést, és lehetővé teszik a továbblépést a kereskedelmi kérdésekre. Ez országának és az Európai Uniónak egyaránt érdekében állna.

A Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerint az uniós tagság a kilépési szerződés hatályba lépésével, annak hiányában pedig a távozási szándék bejelentése után két évvel szűnik meg, azaz ebben az esetben 2019. március 29-én, de a kiválási tárgyalások a tagállamok konszenzusos döntésével meghosszabbíthatók.

Az Európai Bizottság legkésőbb 2018 novemberére szerette volna lezárni a tárgyalásokat, hogy 2019 márciusáig legyen elég idő az egyezmény tagországi és európai parlamenti ratifikálására.