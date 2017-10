A világ leglátogatottabb városa címével büszkélkedhető Párizs vezetése fontos bejelentést tett. A Párizsi Városháza közleményben tudatta, a városatyák előtt a rendelkezés terve arról, hogy a francia főváros 2030-tól megtiltja a hagyományos meghajtású gépjárművekkel közlekedést útjain.

Ahogy azt az Origo is megírta, a britek mellé a franciák is felzárkóztak abban a kérdésben, mely a hagyományos üzemű autók tiltásában látja a károsanyag-kibocsátás csökkentésének egyik legfontosabb eszközét. A franciáknál 2040-re akarják végleg száműzni a fosszilis meghajtással közlekedő autókat az utakról. A párizsi városvezetés úgy látja, ennek teljesítéséhez a nagyobb városoknak magasabb sebességre kell kapcsolnia, ezért a romantika városának is tartott fővárosban 2030-ra lőtték be a benzines és dízelüzemű autók tiltásának céldátumát.

Nem tiltanak, átállási időt hagynak

A főváros vezetését sok támadás érte amiatt, mert – más nagyvárosoktól eltérően – nem jelöltek ki autómentes övezeteket a városban, nem tartottak autómentes napokat, és a régi, a levegőt nagyobb mértékben szennyező járműveknek is engedélyezték a városi forgalomban való részvételt. A városházán úgy tűnik, meghallották a kritikus hangokat.

Ugyanakkor a város vezetői nem szívesen használják a „tiltás" szót azzal kapcsolatban, hogy

a bejelentés szerint 2030-tól nem közlekedhetnének hagyományos üzemű járművek a párizsi utakon. A hivatalnokok úgy mondják, elegendő időt hagynak arra, hogy a belső égésű motorokat kivezethessék a használatból.

Nemzetközi minta

A 66 milliós lakosú Franciaországban egy 2016-os adat szerint 32 millió gépjármű van a háztartások használatában. Ugyanakkor sok párizsi lakosnak nincs saját autója. Ők jelenleg is az európai viszonylatban drágának tekinthető tömegközlekedést használják, kerékpárokat vagy robogókat, illetve jobb emissziós mutatókkal bíró hibrid járműveket bérelnek városon belül megtett útjaikhoz.

Párizs ezzel a várható döntésével, nemzetközi példákat követ. Kínában, mely a világ második legnagyobb károsanyag-kibocsátó országa az Egyesült Államok után, szintén több nagyvárosban hoztak már ilyen tartalmú döntéseket.