Az Aldi Európa után a világot is meghódítja

A két német cég, az Aldi és a Lidl nemcsak Európában népszerűek, hanem szép lassan az Egyesült Államokat is meghódítják olcsó áraikkal és gyors terjeszkedésüknek köszönhetően. A Lidl az 1970-es években másolta le az Aldi működését és mindez olyan jól sikerült, hogy ma már megelőzi riválisát és évente összesen 70 milliárd dolláros globális értékesítést tud felmutatni.

Az Aldi története egészen a második világháborúig nyúlik vissza. Két testvér, Karl Albrecht és Theo Albrecht, Oroszországból visszatérve átvették édesanyjuk esseni boltjának irányítását. A háború utáni szegénység és élelmiszerhiány ellenére sikeresen tudták működtetni az üzletet és később több új boltot is nyitottak.

A ma ismert Aldit 1961-ben alapították, a név pedig az Albrecht Diskont-ból ered. A két testvér szerint az alacsonyabb jövedelműek mindig igyekezni fognak, hogy megtalálják az olcsó és akciós dolgokat, a középosztály pedig a gazdasági recesszió idején fordul majd a leárazott termékek felé. A Lidl 1970-ben másolta le a működési sémát és egyenlőre sokkal sikeresebben működteti boltjait, mint az Aldi.

A legtöbb ember nem a hatalmas áruválaszték miatt jár ezekbe a hard-diszkontokba, hanem azért mert sokkal olcsóbb termékeket kínálnak, mint a konkurencia. Az Egyesült Államokban például az Aldi boltjaiban a tej 2 dollárba kerül, míg a hagyományos szupermarketekben 3 és fél dollárba. Miután Európát sikeresen meghódította a két német cég, most Amerika következhet, amely a világ egyik legnagyobb élelmiszerpiaca.

Az amerikai élelmiszerpiac forgalma becslések szerint évente 700 milliárd dollár.

Az Aldi nemrég bejelentette, hogy 5 milliárd dollárt fektet be és 900 új boltot nyit az Egyesült Államokban. Ezzel már komolyan megugrana a boltszám, hiszen jelenleg is 1600 üzlettel rendelkeznek. Az Aldi sarkában viszont ott lohol a Lidl is, amely jelenleg a világ harmadik legnagyobb élelmiszer viszonteladója és csak az amerikai Walmart, illetve a francia Carrefour előzi meg. A Lidl sem szeretne lemaradni a versenybe ezért 100 új boltot akar nyitni csak a nyugati parton, és további 500-at országszerte.

Ami jó hír az Aldinak és a Lidlnek az lehangolhatja az amerikai cégekeket. A régóta működő Walmart és Carrefour komoly gondokkal küzd az utóbbi években. Az előbbi 2016-ban több száz boltot zárt be, az utóbbi pedig arra kényszerült, hogy 19 országból vonuljon ki, beleértve Kínát is. A két német vállalat viszont - úgy tűnik - akárhova megy sikeres lesz. Az olcsó árakat és folyamatos kedvezményeket kínáló üzletláncok szerte a világon képesek kiharapni a piaci részesedés egy jelentős részét.

Sikerszériájuk nem is fog mostanában végetérni, hiszen az előrejelzések szerint a diszkont élelmiszerláncok piaca 2020-ig minden évben 8-10 százalékkal növekszik majd. Ez éppen ötszöröse annak, mint amennyivel a prognózis szerint a hagyományos élelmiszerboltok piaca fog. Az Aldi terve, hogy néhány éven belül ők legyenek az Egyesült Államok harmadik legnagyobb élelmiszerek értékesítésével foglalkozó üzletlánca a Kroger és az Albertsons után.

Az Egyesült Államok számára nem is jöhetett volna rosszabbkor a német támadás. Az államokon belüli árháború már egy ideje tart és zsinórban 17 hónapja csökkennek az élelmiszerárak. Ez az utóbbi 60 év legnagyobb élelmiszer-deflációja. De nem csak ez jelent problémát a tengerentúlon. Ha a két német cég megjelenése még nem lenne elég, most az Amazon jelentette be, hogy megveszik a WholeFoods amerikai üzletláncot és ezzel egy újabb jelentős játékos jelenik meg a már amúgy is zsúfolt élelmiszerpiacon.

A Wallmart, amely hosszú évekig piacvezető volt, most vert helyzetbe került.

Év elején nekik is alkalmazkodniuk kellet, ezért 1200 boltjukban csökkentették az árakat, viszont az összehasonlítások alapján az Aldi még így is átlagosan 20 százalékkal olcsóbban kínálja ugyanazokat a termékeket tud. Pedig nem indult jól az 1970-es években az Aldi amerikai kalandja. Sokáig egyszerűen kínosnak számított ha valaki a boltjukban vásárólt és az üzleteiket túl európainak tartották. Később az Aldi alkalmazkodott a helyi szokásokhoz és hamar átalakította a kialakult negatív képet.

Az Aldi nagy hátránya eddig a választék volt, pontosabban annak hiánya. Míg egy átlagos német szupermarketben 20 000 termék található, addig az Aldiban mindössze 2500. Gond az is, hogy a polcokon található áru 90 százaléka még mindig saját márkás termék. Ezt úgy oldják meg, hogy nagyon gondosan lemásolják a nagy márkák termékeit, így sokan első ránézésre nem is látják a különbséget, csak azt veszik észre, hogy sokkal olcsóbb. Az viszont pozitív, hogy már megjelentek az organikus termékek és néhány nagyobb márka eredeti változata.