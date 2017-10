Sokat egyszerűsíthet az ingatlanvásárlás folyamatán az, ha abban olyanok segítenek, akik az adott területen megfelelő tapasztalattal bírnak, és tisztában vannak a hivatali eljárásrendekkel is. A banki hitelügyintézőkön, az ügyvédeken, de még a most már kötelező energetikai tanúsítvány költségén is sokat lehet spórolni, ha mindezekben egy felkészült ingatlanos segíti a vásárlót.