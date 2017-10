Az Egyesült Államokban sorra zárnak be az esküvői boltok, mióta az esküvő-ipar egyre nagyobb problémákkal küzd. A David's Bridal – ami az egyik legrégebbi vállalkozás, és 25 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik – komoly adósságot halmozott fel. A probléma nem csak az esküvői ruháknál tapasztalható, hanem az ékszeripar esküvői szegmensében is.

A Moody's szeptemberben stabilról negatívvá változtatta a David's Bridal minősítését. A menyasszony már vásárolhat egy olcsó esküvői ruhát online, vagy egy átlagos fehér ruhát a márkásak helyett. Ez nagyobb versenyhelyzetet teremt a David's Bridalhoz hasonló menyasszonyi kiskereskedői ágazatban. A fogyasztónak már sokkal több választási lehetősége van" – nyilatkozta Raya Sokolyanska, a Moody's elemzője.

A több választási lehetőség jó hír azok számára, akik nemsokára tervezik esküvőjüket, de az olyan kisboltok számára, amelyek évtizedek óta a piacon vannak már nem. Ráadásul maga a piac is zsugorodik: az 1980-as évek óta folyamatosan csökken az esküvők száma. A felnőttek száma, akik soha nem házasodtak meg, elérte a 20 százalékos rekordot – ez a szám 1960-ban a 25 éves és idősebb felnőttek között mindössze 9 százalék.

A tendencia pedig várhatóan tovább tart, ugyanis a kutatók szerint csupán 5,8 házasság fog jutni ezer emberenként 2022-ben, ez idén 6,4 volt.

Még akkor is, ha az esküvői árak esnek, egyre több szereplő kívánja megvédeni a meglévő helyét a piacon.

Aztán ott vannak a startupok is. A kockázatitőke-társaságok az elmúlt években legalább 490 millió dollárt pumpáltak a menyasszonyi ruha iparágba, a Bloomberg adatai szerint. Vannak új nyilvántartási szolgáltatások, mint a Zola és Blueprint. Ruhakölcsönzők, mint a Vow to be Chic és a Brideside. Az All Seated elrendezi az ültetést, míg a Paperless Post a meghívókat. A Diamond Foundry pedig 100 millió dolláros kockázatitőke-támogatást nyújt a gyémántokat kutató kaliforniai laboratóriumnak, hogy eljegyzési gyűrűket állítsanak elő.

Az e-kereskedelem szinte minden kiskereskedelmi ágazatra hatást gyakorolt, ugyanakkor az olyan üzletek, mint a David's Bridal, ahol nem csak az eladás számít, hanem az eladás módja is. Az esküvői ruhák vásárlása hagyományosan egy érzelmi alapú, egy egyszeri, életre szóló élményként valósul meg, és nem az a fajta dolog, amit csak úgy megrendelnek az interneten. Sok amerikai menyasszony még mindig a teljes, személyre szabott bánásmódot választja.