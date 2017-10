Mennyivel kerül többe a Duna mellett lakni?

A Duna partja továbbra is vonzó az emberek számára, ugyanakkor nem mindig vannak kizárólag pozitívumai egy Duna-parti lakásnak. Megnéztük, hogy melyek az árnyoldalai, és hogy Budapest egy-egy kerületében mennyivel kell többet fizetni azért, hogy a Duna mellett lakhassunk.

A folyópartok mindig is vonzották az embereket. Mára persze gazdasági és kereskedelmi jelentőségük elhalványult, ennek ellenére egy folyóra néző lakáshoz mindig egyedi panoráma társul, mely kihat az életminőségre. A kérdés, hogy ez milyen mértékben tükröződik a budapesti ingatlanárakban?

Pesti árak

Ahol nagyon felkapott a Duna-part és a dunai panoráma, az a belváros, illetve a hozzá kapcsolódó XIII. kerületi Újlipótváros. Tóth Viktória, a Balla Ingatlan XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint

azok a lakások, amik közelebb helyezkednek el a Dunához a XIII. kerületben, egyértelműen drágábbak. Így például az Újpest rakparton, a Pozsonyi úton, a Tátra utcában, a Hollán Ernő utcában és az ezekre merőleges utcákban értékesíteni kívánt ingatlanok árai magasabbak, mint például a Kresz Géza utcai, Hegedűs Gyula utcai vagy éppen a Visegrádi utcai lakások, holott ugyanazon városrészben találhatók.

Erre a városrészre azonban az a jellemző, hogy szinte házanként változik az ár, nehéz átlagot meghatározni. De a szakértő szerint egy panorámás, Dunához közeli lakás négyzetméterára 700-800 ezer forint körül mozog, míg az előbb említett, Váci úthoz közeli utcákban az 500-600 ezer forintos négyzetméterár tekinthető reálisnak. Természetesen a valós értékesítés ár meghatározásánál a ház és a lakás állapotát is figyelembe kell venni, így még az előbb említettnél is találkozhatunk magasabb árral, ha a ház, illetve a lakás is felújított, jól karbantartott – jegyezte meg Tóth Viktória.

A külső pesti kerületek

A XIII. kerülettől északra, a IV. kerületben már nincsenek klasszikus Duna-parti lakások, mert a partmenti területen ipari övezet húzódik – hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Természetesen találhatók a budai hegyekre panorámás ingatlanok az újpesti városközpontban is, ezek főleg olyan panellakások, amik jellemzően az épületek 9.-10. emeletén vannak. Utóbbi pedig sok vevő számára kizáró tényező, így az áruk olykor alacsonyabb, mint a panoráma nélküli, alsóbb szinteken elhelyezkedő lakások.

Ha viszont a belvárostól délre, Dél-Pesten, a XX.-XXI. kerületben nézünk körül, akkor már találkozhatunk Duna-parthoz közeli, illetve Duna-parti lakásokkal. Pesterzsébeten ilyen az 1950-es években épült Gubacsi lakótelep, és a 2001-től még a mai napig is épülő Mediterrán lakópark – jelezte Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője.

