A szénfüggő államok zöldülnek a leggyorsabban

Folyamatos viták övezik az Egyesült Államokban és a nemzetközi színtéren is a szövetségi kormányzatnak azt a döntését, amely feloldotta a fosszilis hordozókra vonatkozó korlátozásokat. Ezáltal megnyílt a lehetőség a szénbányákban folyó termelés újraindulására és a széntüzelésű erőművek energiatermelésének növelésére is. Ugyanakkor a megújuló energiák bekerülési árának csökkenése olyan mértékű, hogy új beruházások egyelőre inkább a tisztaenergiák kapcsán várhatók. Még azokban a tagállamokban is, amelyek korábban a fosszilis hordozókra alapozták saját energiaellátásukat.