Az Ophélia egy nap alatt vonult át Írországon, a károk viszont ilyen rövid idő alatt is ijesztően nagyok. A legtöbb munkahely bezárt a vihar miatt, sok lakásban gond volt az áramellátással és a vihar nyomán hátramaradt szemetet és törmeléket sem lesz olcsó eltakarítani.

Ophélia tombolása a vártnál sokkal nagyobb károkat okozott. Az első becslések még arról szóltak, hogy az anyagi kár Írországban akár 700 millió euró is lehet. Most, hogy elvonult a vihar már az optimistább hangok is már egymilliárd euró körüli összegről beszélnek, ami minden kétséget kizárólag súlyos csapást jelent az ír gazdaságnak.

Csak a szélvihar miatt utcára hordott törmelék és szemét eltakarítása több 100 millió euróba kerülhet.

A The Sun információi szerint 28 millió eurós kereskedelmi veszteséget jelent az, hogy a boltok 24 órán át zárva tartottak. A legtöbb kiskereskedés éppen a dolgozok testi épsége miatt betartotta az egynapos boltzárat, a Tesconál viszont, sajtóinformációk szerint, sok helyen a veszély ellenére is behívták az embereket.

Szintén a Tesco volt az, amely a legkésőbb, szinte az utolsó pillanatban zárta be üzleteit.



Sok munkavállaló tett panaszt azért, mert a Tesco elvárta, hogy a katasztrófaveszély ellenére is bemenjen dolgozni. Ez hihetetlen felháborodást váltott ki a közvéleményben és a sajtóban keményen bírálták az üzletlánc politikáját. Ugyan néhány Tescoban végül elengedték a dolgozókat, de közölték velük, hogy a le nem dolgozott órákat levonják a bérükből és emiatt sokan végül úgy döntöttek, hogy a veszély ellenére is bent maradnak a munkahelyükön.

Végül az összes Tesco bezárt Írországban, és a vállalat utólag egy közleményben próbálta menteni az iszonyatos baklövést. A felháborodás nyomán azt közölték, hogy akik nem tudtak eljutni munkahelyükre az Ophélia miatt, azok is megkapják a teljes fizetésüket. Nem a Tesco volt az egyetlen cég, amely a vihar ellenére is nyitva tartott. A JD Sport, a szigetország egyik vezető sportruházati márkája is teljes gőzzel működött.

A hurrikán miatt a közlekedési szektor is komoly károkat szenvedett.

A szélvihar jelentette fenyegetés 24 órája alatt több mint 130 repülőjáratot kellett törölni, a legtöbb busz és vonat is leállt. Első becslések szerint 10 millió eurónál is nagyobb lehet a kár, amit a közlekedés szenvedett el. Chuck Watson, az Enki Research Center katasztrófa modellezője összehasonlította az 1961-es Debbie hurrikánt a mostanival és arra a következtetésre jutott, hogy a kár nagyjából 761 millió és 1,5 milliárd euró között várható.

Jó hír az íreknek, hogy a legtöbb biztosító máris jelezte: fizet a vihar okozta károk miatt. Az Irish Insurance, amely a piacvezető biztosító az országban, közleményben jelezte, hogy a gépjármű biztosítás fedezi a hurrikán miatt a kocsikban keletkezett károkat is.

A Fine Gael, Írország vezető politikai pártjának szenátora, Neale Richard korábban már jelezte, hogy a károk helyreállításához Dublinnak az Európai Unió Szolidaritási Alapjától kell majd segítséget kérnie.

Ez az uniós alap 2002-ben jött létre, éppen azért, hogy szükség esetén azonnali anyagi segítséget nyújtson olyan tagállamoknak, amelyeket természeti csapás sújtott. A hatalmas mértékű károk miatt az írek minden bizonnyal kapnak majd segélyt. Ehhez a következő 12 hétben kell kérelmet benyújtaniuk.

Azoknak az utasoknak a többsége, akiknek a vihar miatt törölték a járatát, nem számíthat semmiféle kárpótlásra.

A törvény szerint ugyanis a légitársaságok nem kötelesek megtéríteni az önhibájukon kívül történt járattörlések miatt károkat. Normális körülmények között nagyjából 600 eurót szoktak fizetni utasonként, ha valami miatt törlik a járatot, most viszont nem lehet kötelezni a társaságokat kártérítésre. Jó hír viszont, hogy néhány légitársaság ennek ellenére jelezte: kész visszaadni a repülőjegy árát, vagy egy másik járatra biztosít az utasoknak helyet.