Észak-Koreában korábban több év kényszermunkára ítélték azokat, akiket szerencsejátékon kaptak, most viszont a gazdaság működésének fontos elemévé vált a pénzáramlásnak ez a formája. Egész pontosan a lóversenyekre kötött sportfogadás. A latorállamtól szokatlan lágyság mögött azonban nem Kim Dzsongun irányvonalváltása, hanem az elszigetelt ország gazdasági érdeke áll. Luxusüdülők, úszómedencék, és most sportfogadással egybekötött lóversenyek az állami tévécsatornán: így szedi be a valutát országa lakosaitól az észak-koreai vezetés.