50 éve múlva már emlékezni sem fogunk az Apple-re, vagy a Facebookra

Scott Galloway a New York-i Egyetem Stern üzleti iskolájának professzora szerint a ma ismert „Négy Éllovasra", vagyis az Amazonra, az Apple-re, a Google-ra, és a Facebookra – már senki sem fog emlékezni ötven év múlva.

2017 októberében megjelent The Four című könyvében Galloway – aki maga is sikerese vállalkozó, kilenc céget, köztük az L2 kutatócéget alapította – kifejti, hogy a ma született gyerekek már túl fogják élni a most ismert tech óriáscégeket. A Marketwatch-nak adott interjúban beszélt a cégek jövőjéről és nem mindennapi egyéni meglátásairól.

A Dow Jones száz évvel ezelőtti cégeiből ma már csak 11 létezik. Minden cégnek megvan a maga életciklusa, ami az elmúlt időszakban felgyorsult. Nehéz megjósolni, hogy mit hoz az elkövetkezendő száz év, tekintve, hogy tíz évvel ezelőtt még mindenki csak a MySpace-ről beszélt.

Az egyetlen dolog, amiben biztos vagyok, hogy 50 éven belül mind eltűnnek" – mondta Galloway.

Ha szerinte ki kellene választani egy céget, amely talán túlélheti a többit, akkor az az Amazon lesz. Az Amazon komoly versenytársa a Google-nak sok területen. Az Amazon Media Group – prémium hirdetési ajánlat az Amazon kereskedelmi szolgáltatásaiban – most gyorsabban növekszik, mint a Google és a Facebook – foglalta össze Galloway, hogy miért is fogadna az Amazon túlélésére.

Ugyanakkor létezik egy ötödik éllovas is, ez pedig a Netflix. A cég felismerte, hogy az igazi kiugrás csak úgy lehetséges, ha saját, prémium tartalmat állít elő. Ez pedig nem olcsó, hiszen 6 milliárd dollárt fektetett ebbe a területbe, de elsősorban azért, mert a nyomában ott van másodikként az Amazon Video, amely szintén hatalmas összeget, 4,5 milliárd dollárt tett saját tartalomgyártásába.

Most olyan korban élünk, amikor a „nyertes visz mindent" és ezt a startupok által létrehozott "lottó gazdaságnak" köszönhetjük. A 90-es években még mindössze három, vagy négy keresőóriás volt, és három, vagy négy e-kereskedelmi vállalat.

Mivel minden magazin és újság címlapján a startupokról olvasunk, ezért azt feltételezzük, hogy ők rengeteg munkahelyet teremtenek. De valójában a négy nagyvállalat összes munkavállalója elférne Manhattan Lower East Side nevű városnegyedében – ez kb. 72 ezer embernek ad otthont –, viszont ennek a 4 vállallatnak az értéke megegyezik India GDP-jével, ami 2.264 milliárd amerikai dollár volt 2016-ban.

Ezek a cégek nem állítanak elő semmilyen kézzelfogható terméket, mégis nagy mértékben nyereségesek, azonban ezzel átengedik tartalmaik és bizonyos mértékig cégük irányítását is másoknak.