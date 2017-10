Banánválság: örökre eltűnhet a Föld legnépszerűbb gyümölcse

Az utóbbi években egyre többször lehetett olvasni arról, hogy a banán komoly veszélyben van, és ha nem teszünk ellene valamit, akkor az általunk ismert és fogyasztott banánfajta örökre kipusztulhat. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete partnereivel próbálja megakadályozni a katasztrófát, de lehet, hogy már késő. Több 100 millió ember megélhetése kerülhet veszélybe a következő években.

A történelem ismétli önmagát

Az általunk ismert banánfajta, amit jelenleg a világ legtöbb országában és hazánkban is lehet kapni, a Cavendish. Amit viszont kevesen tudnak, hogy az 1960-as években egy másik banánfajtáért bolondultak az emberek. A Gros Michel sokak szerint egy sokkal finomabb változata volt a népszerű gyümölcsnek, azonban a Fusarium gomba támadása (ismertebb nevén a Panama betegség) következtében kipusztult és a most használt Cavendish vette át a helyét, mivel akkor úgy gondolták, hogy ez képes ellenállni a fertőzésnek.

A szakértők szerint az utóbbi években íródott forgatókönyv vészesen hasonlít az előző nagy banánjárványra és a veszélyes gomba ismét megjelent, hogy elpusztítsa az ültetvényeket.

A Cavedish egyik nagy hátránya, hogy a banánültetvények gyakorlatilag egymás klónjai, mivel a gyümölcsök genetikájában nincs eltérés. Ezért ha az egyik növényt megtámadja a gomba, akkor viharként söpör végig a fertőzés az egész ültetvényen, sőt rövid időn belül átterjed más ültetvényekre is. A világ banánellátására hihetetlen csapást mérhet, ha a fertőzést nem sikerül megállítani, mivel a világon értékesített banán 99 százaléka a Cavedish családhoz tartozik.

Mi is az a Panama betegség? A fusarium oxysporum f.sp. cubense család részeként a betegséget okozó gomba a 20. század elején pusztított a banánültetvényeken. A gomba a banánfa gyökerét támadja meg és hamar elpusztítja a fertőzött növényt. Fusarium gomba új törzse a TR4, Délkelet-Ázsiában és Mozambikban jelent meg először. Jelenleg sajnos a világ nagy részén már megtalálható a banánültetvények táptalajában.

Óriási veszély fenyegeti a banánipart

A világ banánexportjának majdnem kétharmadáért öt ország felel, ezért nem meglepő, hogy őket sújthatja a leginkább a Panama betegség terjedése. A legnagyobb banántermelők: Ecuador, Belgium, Guatemala, Costa Rica és Kolumbia lehetnek a legnagyobb bajban, de számos afrikai országra is kedvezőtlen hatással lesz a banánkrízis. Szerencsére eddig a gomba még nem támadta meg a legnagyobb exportőröket, hiszen jelenleg csak Ausztráliában, Afrika egyes részein és Ázsiában pusztít, de a szakértők szerint csak idő kérdése, hogy a fent említett országokat is elérje a fertőzés.

Néhány afrikai országban, mint Mozambik, már most érződik a krízis hatása. A banántermesztéssel foglalkozó Matanuska vállalat, éves szinten 7,5 millió dollárt veszít a Panama betegség terjedése miatt. Eddig 230 000 elpusztult növényről számoltak be, heti szinten pedig 15 ezer új esetet regisztrálnak. Átszámítva a cégnek heti 236 000 dollárt jelent a gombás fertőzés. Sok ember megélhetése is veszélybe kerülhet, mivel a Matanuska másfél millió dollárral járul hozzá a környék gazdaságához.

Kelet és Közép-Afrika országai a legveszélyeztetettebbek.

A kontinens ezen részén az termőföldek felét banántermesztésre használják. A régió éves szinten 20,9 millió tonna banánt termel, melynek értéke 4,3 milliárd dollár. Továbbá Afrika ezen részén a mindennapi életben is hatalmas szerepet tölt be a gyümölcs. Felmérések szerint a térségben elfogyasztott összes kalória egyötödét a banán teszi ki, tehát ha eltűnik, az nem csak súlyos gazdasági problémát jelentene, hanem a helyiek egyik legfontosabb élelmiszere is odaveszne.

A Panama betegség nemrégiben felfedezett új típusát a TR4-et, már kilenc különböző banánfajta ültetvény termőföldjében is kimutatták Afrikában. Csak egy olyan fajta volt, ami a vizsgált időszakban nem fertőződött meg a betegséggel.

Az afrikai banánfák megbetegedése a kereskedelemre is negatív hatással lesz. Egyre kevesebb ország fogja kockáztatni, hogy a fertőzött banán behozatalával a világ többi részén is megjelenjen az agresszív gomba, annak ellenére, hogy a szakértők szerint minimális a kockázata, hogy az exportált banánnal terjedjen a betegség.

Nemcsak a termelő, hanem a beszállító országoknak is komoly károkat okozna, ha megszűnne az évi 34 milliárd dollárra becsült banánipar.

A legnagyobb beszállítók között szerepel az Egyesült Államok, Belgium, Oroszország, Németország és Japán. Belgiumban több mint 40 vállalat van jelen a banániparban, ha pedig a gyümölcs eltűnik, akkor egy komplett szektor megy tönkre. Belgium, vagyis a világ második legnagyobb importőre számára tehát kulcsfontosságú, hogy megtalálják az ellenszert a banánt pusztító betegségre. Még keményebben sújthatja az amerikai kereskedelmi szektort a banánválság.

Az Egyesült Államok éves szinten 2,6 milliárd dollárt költ importra, ami a világ teljes banánimportjának a 19 százaléka.

Arról, hogy van-e esély a banán megmentésére, a következő oldalon olvashat és megtudhatja azt is, hogy Belgium miért számít nagyhatalomnak a banániparban.