Eladó a világ legdrágább kézitáskája

A világ legdrágább dolgai mindig érdekesek valamilyen szempontból. Most a rekorder kézitáska keres új gazdát, ami a maga 4500 gyémántjával aligha talál új gazdára 1 milliárd forintnyi összeg alatt.

A Mouawad 1001 Nights gyémánt táska hivatalosan minden idők legdrágább kézitáskája. A Guinness rekordot tartó kiegészítő ára 2010-ben 3,8 millió dollár volt.

Ez mai árfolyamon 996 millió forintnak felel meg.

A Robert Mouawad által tervezett táskát 18 karátos arany és 4517 darab gyémánt díszíti. A drágakövek jellemzően színtelenek, de 105 sárga, 56 rózsaszínű gyémánt is található a táskán. A gyémántok összesített karátszáma 381,92.

A nem mindennapi alkotás elkészítése 8800 munkaórát vett igénybe. A táskát most árulják, azonban az nem egy árverésen fog új gazdára találni, hanem privát értékesítés keretén belül keresnek új gazdát a kiegészítőnek – írja a Guardian.

A Christie's aukciós ház bemutatja a táskát Hong Kongban, Genfben és Londonban is a lehetséges vevőknek.

Robert Mouawad több világrekordot is tart, többek között ő alkotta meg a világ legdrágább melltartóját. A 11 millió dollár értékű Very Sexy Fantasy Bra névre keresztelt alkotást Heidi Klum mutatta be 2003-ban.

A melltartó 2800 gyémántból, zafírból és ametisztből áll, összesített karátszámuk 2200.

A ritka kézitáskák egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, tavaly egy Hermes Birkin táska 155 ezer fontért kelt el.