Százmilliárdokból újulnak meg a magyar utak

2500 milliárd forintból bővül a hazai autópályarendszer a következő években, ezzel párhuzamosan a kormány továbbra is kiemelt szerepet szán a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének – mondta Mosóczi László, közlekedésért felelős helyettes államtitkár a Századvég Gazdaságkutató logisztikáról szóló konferenciáján. Ugyanitt az is elhangozott, hogy a Liszt Ferenc repülőtéren is jelentős fejlesztések zajlanak.

A 2008-as válság óta jelentősen nőtt a hazai közúti áruszállítás, valamint a vasúti áruszállítás – mondta Mosóczi László. A logisztika anyagok és információk áramlását jelenti – tette hozzá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. A nemzetgazdaság nettó árbevételének az 5 százalékát tesz ki a logisztika, 40 ezer vállalkozás és 259 ezer foglalkoztatott dolgozik ebben a szektorban. Az állam több fronton szabályozza a logisztikai ágazatot, aminek a célja, hogy tisztességes szereplők ne kerüljenek hátrányba – mondta a helyettes államtitkár.

Százmilliárdos fejlesztések

Mosóczi László elmondta, hogy a közúti ellenőrzés hatékonyságának a növeléséről is döntött a kormány. 2018 májusától új uniós irányelveket kell alkalmaznia a közúti közlekedésben, aminek a célja, hogy minél kevesebben veszítsék életüket közúti balesetben. Külön kiemelte, hogy a következő években 2500 milliárd forintot költ a kormány a közúti fejlesztésekre. Ennek az összegnek több mint a fele hazai forrásból származik.

A helyettes államtitkár a vasútfejlesztésről azt mondta, hogy jelenleg a fejlesztések 95 százaléka uniós forrásból valósul meg. A Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése kiemelt feladat, 2022 végére egy olyan infrastruktúra jöhet létre, ami uniós szinten is versenyképes lehet – tette hozzá. A cél, hogy a jövőben tovább nőjön Magyarország tranzit szerepe, amiben mind Kína, mind hazánk egyértelműen érdekelt – zárta a szavait Mosóczi.

Áttörés a repülőtéren

A repülőtéri utasforgalom 2013 óta jelentősen növekszik, minden évben megdőlt egy rekord, így idén is rekordforgalom várható, ami azt jelenti, hogy több mint 12 millió utas fordulhat meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren – mondta Szarvas Gábor. A Budapest Airport közösségi kapcsolatokért felelős igazgatója kijelentette, hogy idén 43 légitársaság van jelen a repülőtéren, jövőre újabb két légitársaság indít majd tengerentúli járatokat. Az áruforgalomban is jelentős növekedés történt az elmúlt években.

A repülőtéren most is épül az az utasrészleg, ahonnan tengerentúli járatok indulnak majd. Ennek a résznek 27 új beszállókapuja lesz, várhatóan közel 17 millió euróba kerül majd ez a fejlesztés. Ez a részleg 2018 nyarára készülhet el – mondta Szarvas Gábor. Jelenleg is zajlik a 2/C terminál tervezése, de ez egy jövőbeli terv része. 2018 elején adhatják át az új repülőtéri szállodát, ami nagyban segítheti a konferencia-turizmus fejlődését.

Így előzik meg a karácsonyi káoszt

A Magyar Posta minden háztartáshoz el tud jutni, és minden árut el tud vinni – minderről már Illés Zoltán beszélt. A posta vezérigazgatója közölte, hogy a csomagküldő szolgálatuk teljesítménye idén eléri a 20 millió csomagot. Mindez nem sikerült volna a hazai és külföldi vállalkozások segítsége nélkül. A vezérigazgató szólt arról is, hogy idén mindent elkövetnek, hogy a karácsonyi ünnepek környékén ne legyen semmilyen fennakadás a csomagküldő szolgálatukban. Ebben az időszakban az eddigiekhez képest még több csomagátvevő pontot alakítanak – mondta a Illés Zoltán.

Egyre nagyobb a magánvasút szerepe

Nagy Béla, a Magyar Magánvasút Zrt. (MMV) tulajdonosa előadásában arról beszélt, hogy a dualizmus idején még rengeteg magánvasúttársaság működött Magyarországon, de ezek az állami szerepvállalás bővülésével megszűntek. 2005 óta megnyolcszorozta a részesedését a vasúti teherszállításban az MMV Zrt. - tette hozzá. 2020-ig szeretnék megduplázni a bevételét az MMV, és a legfontosabb, hogy az ázsiai áruk szállításába bekapcsolódhassana - mondta Nagy Béla.

A Századvég egy olyan tranzit, ami útnak indít és fogad olyan gondolatokat, amik segítik a gazdaság további fejlődését – mondta Márton Péter. Mindehhez nagyban hasonlít a logisztika feladatához. Ehhez a küldetéshez továbbra is tartani fogjuk magunkat – tette hozzá a Századvég Gazdaságkutató vezetője.