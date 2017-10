Veszélyben Észak-Korea gazdasága és a világ banánültetvényei

A héten főszerephez jutott Észak-Korea, és mindenki kedvenc gyümölcse, a banán. Írtunk arról, hogy Észak-Korea hogyan próbál meg új bevételi forráshoz jutni a szerencsejátékon keresztül. Kiderült az is, hogy milyen veszély fenyegeti a világ banánültetvényeit. A briteknél is volt fontos esemény: bevezették az új egyfontos érmét. Heti gazdasági összefoglaló.

Új egyfontost kaptak a britek

Nagy-Britanniában folyamatosan zajlik a készpénzek cseréje. Nemcsak a papírpénzeket cserélnek le modernebb változatra, hanem az egyfontos érmén is változtat a Bank of England. A jegybank március 28-án vezette be az új egyfontos érmét, és utoljára október 15-én lehetett a régi darabokkal fizetni.

A pénz érdekessége, hogy tizenkét szögletű. Kívül arany, belül pedig ezüstszínű, ebben a tekintetben hasonlít a magyar 200 forintosra. Az érmén négy nemzeti jelkép lesz látható: az angol rózsa, a walesi póréhagyma, a skót szamárbogáncs és az északír lóhere.

Éveken belül eltűnhet a banán

Egy gombás fertőzés következtében kerültek veszélybe a föld banánültetvényei. A Fusarium gomba a banánfák gyökereit támadja meg, és gyorsan megfertőzi az ültetvény összes fáját.

A Panama betegségnek is nevezett kór egyetlen hatásos ellenszere az lehet, hogyha felégetik a banánföldeket, majd egy újfajta banánnal kezdik meg ismét a termesztést. Kiderült az is, hogy Belgium a világ legnagyobb banánexportőrei között szerepel, itt fontos megemlíteni, hogy az ország nem termelőként vált a legnagyobb szállítóvá.

Eredményes évet zárt az MNB

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016-os üzleti jelentésének és beszámolójának általános vitájában beszélt a jegybank sikereiről.

Elmondta, hogy az MNB törvényi kötelezettségeinek eleget tett, és teljesítette mindhárom mandátumában megfogalmazott feladatait, így megőrizte az árstabilitást, fenntartotta a pénzügyi stabilitást, és támogatta a kormány sikeres gazdaságpolitikáját.

Beindult a szerencsejáték Észak-Koreában

Régebben még több év kényszermunkára ítélték azokat Észak-Koreában, akiket szerencsejátékon kaptak. Napjainkban nagy szüksége van az országnak a gazdagabb rétegek tőkéjére.

A külföldi deviza megszerzése fontos az ország számára, ezért a lóversenyt és a kaszinózást is támogatja az állam, annak érdekében, hogy a gazdagoknak legyen hol eljátszaniuk a pénzüket.

Közel a föld alatti szupersztráda építése

Elon Musk mögé újabb jelentős támogató állt be a Hyperloop kapcsán. Richard Branson brit milliárdos a legújabb befektető, aki többek között a Virgin Group tulajdonosa.

A föld alatti szupersztráda a tervek szerint a jövőben akár 1000 km/h sebességgel is képes lesz majd szállítani az utasokat. Jelenleg ennél szerényebb számokat mutat az ígéretes projekt. Mostani szakaszában mindössze 200 km/h-val képes közlekedni.

Sokat lehet spórolni a jól működő kazánnal

Miközben egy kazán 10-15 évig működik a legnagyobb hatékonyság mellett, addig a magyarországi

kazánok átlagéletkora meghaladja a húsz évet.

Az átlagnál öregebb hagyományos kazánokat azért is érdemes lecserélni, mert azok hatásfoka sokkal kisebb, mint az úgynevezett kondenzációs kazánoknak. Bár hosszú távon sokat lehet spórolni az új készülékekkel, a modernebb kazánok beszerelése akár 10-20 százalékkal is drágább lehet a hagyományosnál.

