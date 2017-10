Tíz munkahely, ahol igazán megéri dolgozni

A munkakeresés során nemcsak a fizetés, vagy a szociális ellátás lehet a mérvadó, hanem az alkalmazottaknak nyújtott kedvezmény is. Ezek a kedvezmények akár komoly megtakarítást is hozhatnak.

Gap

Az 1969-ben alapított Gap ma már több mint 10 ezer alkalmazottal és 3.200 üzlettel rendelkezik a világon. Dolgozói számára pedig 50 százalékos kedvezményt ad raktári, sajátmárkás termékeiből – ezzel a kedvezménnyel pedig minden szezonra új ruhatárunk lehet.

Apple

Az Apple dolgozói számára 25 százalékos azonnali kedvezményt nyújt. Ráadásul az alkalmazottak is dicsérik a munkahelyüket: hét éven át dolgoztam Apple üzletben, és olyan sok értékes ismerettel gazdagodtam, ami segített kitűnni a munkámban” – nyilatkozta az egyik alkalmazott.

Whole Foods Market

A Whole Foods Marketet már két alkalommal (2009 és 2010) is az év munkahelyének választották. 86 ezer ember dolgozik a cég több mint 460 üzletében. A vállalat az egyik legszélesebb palettát kínálja a természetes és organikus élelmiszerek terén. Ráadásul alkalmazottai 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak bármiből, amit a cég árusít.

Best Buy

Három hónap munkaviszony után már nagy mennyiségű technikai berendezés boldog tulajdonosai lehetnek az alkalmazottak.

A Best Buy az egyik piacvezető a műszaki termékek kereskedelmében, emellett még ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is kínál. A cég évente több mint másfél milliárd alkalommal nyújt szakértői segítséget vásárlóinak. Az amerikaiak 70 százaléka él a cég valamely üzletének közelében, de ezen felül vannak boltjai Mexikóban és Kanadában is.

Zappos

A nevadai székhelyű online cipő- és ruhaüzlet alkalmazottainak 40 százalékos kedvezményt biztosít. Emellett számos olyan extra kedvezményt is nyújt dolgozóinak, mint hogy teljes egészében fedezi az egészségbiztosításukat.



