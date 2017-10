Csak egy telefon kellett a NAV-tól, és már folyt is be a pénz

Idén augusztus 31-ig 90 ezer hagyományos revíziót, és 155 ezer úgynevezett támogató jellegű ellenőrzést indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a támogató eljárások 11 milliárd forint bevételt hoztak - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára.

Tállai András sikeresnek nevezte az adóhivatal ügyfélbarát szolgáltatását, a támogató eljárást, hozzátéve, hogy ezek többségénél elegendő volt a telefonos konzultáció. Megjegyezte, hogy a jogkövetésre ösztönzés még az adóbevételekre is jótékonyan hat: nyár végéig 11 milliárd forintot hozott a támogató eljárás.

Segítettek

A támogató jellegű ellenőrzés keretében majd félmillió magánszemély jogviszonyát rendezte az adóhatóság. Ezeknél a vizsgálatoknál a járulékbevallások adatait vetették össze a kockázatelemzők a bejelentő-, változás-bejelentő lapokon szereplő információkkal. Eltérés esetén a vállalkozókat az adóhivatal kereste meg, de nem azért, hogy a mulasztás miatt bírságot szabjon ki, hanem azért, hogy segítsen - fejtette ki az államtitkár.

Milliókat utaltak vissza

Az adóhivatal rendezte azokat a "tévedéseket" is, amikor a cég úgy fizette ki a nem jelentett alkalmazott után a közterheket, hogy az már nem is ott, hanem egy másik cégnél dolgozott, a NAV emiatt több millió forintot utalt vissza az érintett vállalkozóknak.

Még az ellenőrök is meglepődtek

Volt olyan eset, ami még a tapasztalt revizorokat is meglepte: egy nyugdíjas után egyidejűleg több munkáltató is fizette a közterheket, annak ellenére, hogy már nem dolgozott - idézte fel az államtitkár.

Tállai András hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés alapelve változatlan, a cél, hogy továbbra is segítse az önadózást, valamint a vállalkozás, a magánszemély érdekére éppúgy legyen tekintettel, mint az államkasszáéra.