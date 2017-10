Az ázsiai városállam, Szingapúr, sok tekintetben a kontinens bezzegországának számít. Egyszerre híres szigorú szabályairól, gazdagságáról, és arról, hogy egyfajta távol-keleti olvasztótégelyként, számos nemzet képviselője él ott együtt, általában példás békességben. A parányi ország, ahol rendkívül szigorúan büntetik az utcai szemetelést, és ahol elképesztő fényűzésben kapcsolódhatnak ki a tehetősebb látogatók, új terveket kovácsolt a tiszta energiák hasznosítására.

A legjobb kikötővárosok közé tartozó Szingapúr nem is olyan régen még, Ázsia egyik legfontosabb olajkereskedelmi csomópontja volt. A városállam korábban maga is sokat használt ebből az energiahordozóból. Most azonban egészen más dolgok tartják lázban az energetikai szektort. Szingapúr ugyanis egyre több energiát termel megújuló forrásokból, míg a hagyományos hordozók visszaszorulóban. A cél tehát az energiatárolás fejlesztése és a kisebb hálózatok, az úgynevezett microgridek kialakítása.

Úszó napelem erődök

A városállam vezetésének az a célja, hogy jelentősen megnövelje a napenergia felhasználását a villamosenergia-ellátásban. Hely viszont alig akad újabb napelem-farmok létesítésére. Ezért Szingapúr is beállt azok közé, ahol a vízfelszínre telepített napelemekkel akarják növelni a termelés mennyiségét.

Az illetékesek azt szeretnék, ha 2025-re az elektromosság negyedét a tengerre telepített napelemek biztosítanák.

De nem csak a napenergia hasznosításában kívánnak előre lépni. A vízenergia hasznosítása legalább ennyire fontos, hiszen a másik lehetséges forrást, a szélenergiát, csak korlátozottan tudnák kiaknázni. Nagyteljesítményű szélerőművek építéséhez nem áll rendelkezésre elegendő nagyságú terület.

Szingapúr teljes energiaellátásához jelenleg 8 gigawatt szükséges, ennek jelentős részét most még gáz felhasználásával biztosítják. Az országban sokáig a világ egyik legnagyobb olajfinomítója működött, azelőtt pedig szenet is hasznosítottak, de mindkettő a múlté.

A cél az, hogy 2025-re Szingapúr legalább 2 gigawattnyi villamos energiát a napenergia hasznosításával állítson elő, vagyis a mostani 140 megawattnyi termelést a többszörösére kellene növelni. Az elképzelés pedig az, hogy

az új napelem-farmok a vízre, és nem a szárazföldre épülnének. Szárazföldi fejlesztések esetén legfeljebb egyes felhőkarcolók oldalai jöhetnének szóba, mert az elemek hatékonysága nagyobb ilyen helyeken, mint a vízben.

Kishálózatokkal és energiatárolással a zöld városállamért

Szingapúr abban a sajátos helyzetben van, hogy bár drasztikusan csökkentette károsanyag-kibocsátását, a klímaváltozás hatásai mégis komolyan fenyegetik. Elsősorban a tengervíz szintjének emelkedésétől tartanak az egy főszigetből és mintegy 60 kisebből álló miniállamban.

A város vezetése arra törekszik, hogy hatékony technológiai megoldásokat találjon az energiatárolás problémáira. A tárolás mellett, új tervek születtek a kishálózatok kialakítására is. A microgridek a központi ellátórendszer mintájára, de attól akár függetlenül is képesek működni, kisebb területeket ellátva, a körzeten belül termelt energiával. A Szingapúri Technológiai Intézet már fejleszti az első városi micogridet, amely a punggoli campus ellátásáról gondoskodik majd.