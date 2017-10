Kína letaszítaná a trónról a dollárt

Nem titkolt célja az ázsiai országnak, hogy egyeduralkodó gazdasági hatalom legyen. Az utóbbi évek intézkedései mind erre irányulnak. Nemrég írtunk róla, hogy az elektromos autók területén is hatalmas előnyt szerezhet Kína, ha tovább járja a már kitaposott utat. Az ázsiai ország, mint a világ legnagyobb olajimportőre viszont éppen az olaj által szeretné elérni, hogy a jüan rövid időn belül lenyomja a dollárt, és legyen a világ első számú fizetőeszköze.

Kína a tervek szerint már az idei évben hatalmas nyomást szeretne gyakorolni a dollárra, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy le is taszítja az amerikai fizetőeszközt a trónjáról. Az új terv éppen Kína egyik legnagyobb stratégiai gyengeségét, az olajat vetné be a dollár elleni küzdelemben.

Peking a következő hónapokban készül bemutatni új tervét, miszerint az olajért mostantól a saját pénzükkel és nem dollárral fizetnek majd.

Mivel jelenleg Kína a világ legnagyobb olajimportőre, elképzelhető, hogy ezzel a lépéssel sikerül majd a világ többi részére is rákényszeríteni a váltást, és ezzel ténylegesen megszerezhetnék az amerikai fizetőeszköztől a világuralmat.

Jelenleg ugyan még mindig a dollár a világ legerősebb és legjelentősebb fizetőeszköze, ha viszont minden a kijelölt úton halad, és beválik a kínai terv, akkor ez már az idei év végére is megváltozhat.

Továbbá politikai érdekek is vegyülnek a döntésbe. Kína mint az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdasági riválisa szeretné csökkenteni a dollár iránti függőségét. Ezzel esetleges szankciók idején csökkenteni tudnák a károkat.

Az olajat mostantól jüanban szeretnék beárazni, de a szakértők szerint még hosszú az út a kínai világuralomhoz.

Gal Luft, a washingtoni Institute for the Analysis of Global Security szerint, a kínai lépés jól mutatja, hogy az ázsiai ország mindent megtesz annak érdekében, hogy szembeszálljon az Egyesült Államok hatalmával, és a dollár elutasítása tiszta képet fest az ország terveiről.

Több szakértő is jelezte, hogy a kínai olajpiac - a túl nagy állami beavatkozás miatt - nem éppen a legstabilabb, és nehezen versenyezhetnek a WTI és a Brent indexekkel, akik dollárban adják meg az olaj árát.

Ennek a két keveréknek több mint négy évtizede dollárban határozzák meg az árát, kérdéses, hogy a jól működő rendszert ki akarja majd lecserélni egy sokkal instabilabb jüan alapú rendszerre.

Másik hatalmas akadály Kína előtt éppen: a saját fizetőeszköze, a jüan. A jüan még mindig nem teljesen konvertibilis, és az állami intézkedések miatt ingoványos az értékének alakulása. Mivel az állam nagyban képes manipulálni a jüant, ezért félő a külföldi résztvevők számára, hogy a jüan alapú olajpiac egyben azt is eredményezné, hogy Kína kezébe kerül az irányítás és a teljes piac.

John Driscoll, a JTD Energy Service Szingapúri vezetője, aki több mint 40 évig dolgozott az olajiparban, attól tart, hogy ha a terv sikerül, a kínai kormány valószínűleg a helyi cégeket részesíti majd előnyben a külföldiekkel szemben, és ezzel képesek lehetnének hatalmas előnybe kerülni a többiekhez képest.

Peking első lépésben valószínűleg az állami olajcégeknél vezeti majd be a jüan alapú szerződéseket.

Azonban éppen az állam által erősen támogatott cégek bizonyíthatják el a külföldi vállalatokat attól, hogy kövessék a kínai példát.

A kínai média már szeptemberben bejelentette, hogy a terv kivitelezése eddig nagyszerűen halad. Rachel Ziemba, a Roubini Global Economics igazgatója elmondta, hogy nem számít túlzott lelkesedésre a piac részéről, de ez idővel változhat majd. Elsőnek valószínűleg Oroszországot célozzák meg, akiknek szintén érdekében állna a dollár leváltása, és Ázsia nagy része is elfogadhatja a jüant, többen már jelezték, hogy készek megtenni ezt a lépést.

Mivel Kína a világ legnagyobb olajbeszállítója, ezért valószínű, hogy hatalmas nyomást fognak helyezni a piacra annak érdekében, hogy elfogadják a jüan alapú szerződéseket.