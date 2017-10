Szingapúr nemet mond az autókra

A világ egyre több országa és nagyvárosa dönt úgy, hogy kitiltja a benzines és dízelautókat az utakról. Szingapúr már eddig is nagyon szigorúan kezelte a kérdést, most viszont úgy döntöttek, hogy kvótát vezetnek be az összes járműre. Az indoklás egyszerű, de teljesen logikus.