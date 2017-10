Bár egyes vélekedések szerint az elmúlt egy-két évtizedben produkált látványos kínai gazdasági növekedés már a múlté, és a hatalmas ország egyre nehezebb kihívások elé néz, úgy tűnik, erről éppen csak a kínai gazdaság nem tud. Ahogy az Origo is megírta, a távol-keleti ország továbbra is az erősödés jeleit mutatja, és most úgy látni, alig néhány év múlva akár már egy újabb elitligában játszhat. Ehhez látszólag nem is kell sok.

Még mindig óriási tartalék van a kínai gazdaság növekedésében, és a Kínai Kommunista Párt most véget ért kongresszusa is legalább olyan mértékben szólt a gazdaságról, mint a politikáról. Noha a gazdasági növekedés a 2012-es 7,7 százalék után idén már csak 6,5 százalékos – ami részben a kínai vezetés szándéka volt azért, hogy egyetlen, később veszélyt jelentő gazdasági lufi se boríthassa meg az egyensúlyt –, a hatalmas ország ökonómiai teljesítménye még mindig impozáns.

Keményvonalas készülés a lassulásra

A Kínai Kommunista Párt most lezajlott XIX. kongresszusának eseményeit figyelemmel kísérő kommentárok szerint minden jel arra mutat, hogy Hszi Csin-ping államfő hatalma megerősödött, ideológiai öröksége pedig még a párt alapszabályában is helyet kap. Ezzel Hszi egy sorba kerül Mao Ce-tunggal és a kínai gazdasági reformok egykori elindítójával, Teng Hsziao-pinggel. Hszi hatalmi pozícióját jól mutatja, hogy a kongresszuson „a kínai szocializmus új korszakát" jelentette be. Ez a verbális gesztus – figyelembe véve, hogy a pártalkotmányba még életében nevesítve kerülnek be gondolatai – egyértelműen azt mutatja, a keményvonalasnak tartott Hszinek szilárd a hatalma ahhoz, hogy a gazdasággal kapcsolatos elképzeléseit is keresztülvigye.

A pártkongresszusnak ugyanakkor nem az a funkciója, hogy konkrét gazdasági kérdésekben döntsön, hanem elsősorban valamilyen irányvonalat jelöljön ki, illetve adjon politikai megerősítést a tényleges rendelkezésekhez. A következő, várhatóan öt évet érdemben meghatározó döntések meghozatala 2018-ban várható, amihez az államfő a kongresszuson megkapta a szükséges megerősítést, sőt vélhetően még erősebbé is vált a gyűlés után.

A nemzetközi közvélemény figyelme most arra irányul, kitart-e az elindított reformok mellett Kína. Például megmarad-e, esetleg kiterjesztik-e a vegyes tulajdonlás rendszerét az állami vállalatoknál, maradva az elmúlt években próbálgatott vegyes kontrollnál. Ugyanakkor többen arra számítanak, a vezetés kitart a gazdasági növekedést szándékosan visszafogó intézkedései mellett.

Kína gazdasága hatalmas és összetett. Egy efféle átmenet megvalósítása minden kormány számára nagy feladat lenne, még egy kisebb és kevésbé komplex gazdaság esetén is. Úgy vélem, hogy Kína sikeres a modernizációban, és ez jó eredményeket hoz" – mondta az IMF vezérigazgató helyettese, David Lipton.

Bár Kína finanszírozza a világ másik vezető hatalmának számító Egyesült Államok adósságának tetemes részét, maga is súlyos adóssághegyeket görget maga előtt, miközben a banki hitelkihelyezés idén is rekordot döntött. Az ország külső megítélése némileg romlott, a Standard and Poor's nemrég AA- besorolásról A+ osztályba tette át Kínát, ami egyfokozatnyi romlást jelent.

