Made in China: még mindig bóvli

A „kínai” kifejezésnek már Magyarországon is jó ideje van egy pejoratív íze. Amellett, hogy valakinek vagy valaminek a származását jelöli, a rossz minőségű, ócska termék szinonimájává is vált. Bár ez a sokszor alaptalan beidegződés napjainkra kezd kikopni, és egyre többen rendelnek a világ legnépesebb országából technikai és ruházati termékeket, egy felmérés szerint a „Made in China” felirat továbbra is inkább negatív érzéseket vált ki az emberekből.