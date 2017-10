Különös szövetség tarolhatja le az ázsiai gyógyszerpiacot

Kuba lehet az egyik első nyertese annak, hogy Thaiföld idén úgy döntött, különleges adókedvezményekkel segíti a csúcstechnológiai beruházások, valamint a kutatási és fejlesztési projektek megvalósulását. A thai Siam Bioscience annak a vállalatnak a tulajdonában van, amely az ázsiai monarchia ingatlanjait és befektetéseit menedzseli. Most a szocialista Kuba első biotechnológiai vállalatával foghatnak közös gyógyszerbizniszbe.

Az állami ellenőrzés alatt működő, kubai Molekuláris Immunológiai Központ (CIM) a tulajdonosa annak a cégnek (CIMAB), amelynek leányvállalata összeáll a thai koronához köthető Siam Bioscience nevű céggel. A kubai vállalat története 1994-ben kezdődött, amikor is a Fidel Castro vezette szocialista ország úgy döntött, maga vág bele olyan modern gyógyszerek fejlesztésébe, amelyeket az ország drágán és nagy nehézségek árán tudna csak máshonnan beszerezni az USA embargója miatt. Most Thaiföld egyik meghatározó gyógyszervállalata látott fantáziát a szövetségben.

Kuba mint gyógyszerészeti nagyhatalom

A kubai-thai gyógyszerészeti szövetség nem előzmény nélküli. Kuba érvényesülése a nemzetközi színtéren sokszor nagy kihívást jelent a szigetország vezetésének. Az ország, amelyre ha nem is tekintenek úgy, mint a veszélyes, latorállamnak számító Észak-Koreára, irigyelt mintaállamnak sem tartható. Ennek ellenére a CIMAB jelenleg is 30 országba exportál gyógyszereket, és többek között Brazíliában, Japánban, Kínában vannak ottani cégekkel közös vállalatai. New Yorkban pedig egy rákkutató intézettel dolgozik közös projekteken.

Kubának persze nincs sok forrása arra, hogy gyógyszerfejlesztéseit piaci értelemben sikeresen tudja menedzselni. Ezért – mint Ernesto Chico Veliz, a CIMAB üzletfejlesztési vezetője elmondta –,

a kubai gyógyszerbiznisz jelentős részét a szabadalmak és a kereskedelmi jogok értékesítése adja, valamint a kutatói gárda kölcsönzése más intézetek számára.

Nem állítható, hogy a kubai gyógyszerkutatók eredménytelenek lennének. Például, egyik Kínában létrehozott, a pekingi gazdaságfejlesztési és technológiai övezetben működő vállalatuk különböző daganatos megbetegedések kezelésére fejlesztett ki készítményeket, melyeket várhatóan törzskönyveznek is Kínában. Így azt hivatalosan az egész ország területén alkalmazhatják a gyógyászatban.

Hasonló a gyógyítás filozófiája

A CIMAB hat olyan biotechnológiai termékkel is rendelkezik, amelyeket egyes rákos megbetegedések, illetve pikkelysömör és reumás panaszok kezelésére használnak. A 2009-ben, 60 millió dolláros tőkével alapított thai vállalat, a Siam Biosience, szintén hasonló készítményeket fejleszt, egy terméküket pedig jó eredményekkel alkalmazzák kemoterápiás kezelést kapó betegek immunrendszerének erősítésére. Ez és egy másik készítményük forgalma tavaly, csak a thaiföldi piacon, elérte a 3 millió dollárt.

Most úgy tűnik, a két partner egymásra találása mindkét fél számára gyümölcsöző együttműködéshez vezethet.

A thai vállalat elsősorban a kubai tudást és a már meglévő szabadalmakat hasznosíthatja az együttműködésből. A kubai kutatók pedig a thai vállalat révén komoly kutatói infrastruktúrához férhetnek hozzá, és nem utolsó szempont az sem, hogy készítményeik előtt mintegy 600 milliós ázsiai piac nyílhat meg a thai partner közreműködésével.

A kubai és a thai filozófia a gyógyítás kapcsán nagyon hasonló, ők és mi is a szociális jóléthez tartozónak tekintjük – mondta Apiporn Pasawat, a thai vállalat felügyelőbizottságának elnöke. A siker érdekében a thai kormány a szokásos öt év helyett tíz éves adókedvezményt ad a kubai-thai vegyesvállalatnak.

A 90 millió dolláros indulótőkével (közel 24 milliárd forint) felálló vállalat 30 százaléka a kubai állami kutatóközponthoz köthető annak saját cégén keresztül, és elsősorban technológiai transzfert vállalnak az együttműködésben. A Siam Biosciences a 70 százalékos tulajdonrészért cserébe a hátteret és a készítmények értékesítésének támogatását vállalta.