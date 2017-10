Jelentősen növekedett a hitelfelvételi kedv idén a magyar jelzálogpiacon. Augusztusban például több mint 63 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel szerződéseket a bankok, ez 33 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten – áll a BankRáció.hu legfrissebb elemzésében. A portálnál arra hívják fel a figyelmet, érdemes időt és energiát szánni a bankok ajánlatainak összehasonlítására.

Az új lakáshiteleknél egyre népszerűbbek a több évig fix törlesztőrészletet biztosító konstrukciók. A portál ezért azt vizsgálta, hogy a legalább 5 évig fix havi törlesztőrészletet garantáló, 20 éves futamidejű, 10 millió forintos lakáshitelek közül milyen havi kiadást jelentenek az október közepén elérhető legjobb lakáshitelek.

A fix törlesztőrészlet a favorit

Az összehasonlítás eredménye szerint, a legolcsóbbaknál a havi törlesztés havonta kevesebb mint 60 ezer forintos kiadást jelent.

Ugyanakkor vannak ennél drágábbak, amelyek havonta 60-70 ezer forintot visznek el, a legdrágábbakért pedig több mint 85 ezer forintot kell havonta fizetni. A teljes visszafizetendő összeg a legkedvezőbb lakáshiteleknél nem éri el a 14 millió forintot, a legdrágábbaknál azonban meghaladja a 21 millió forintot.

Ez több millió forintos különbséget jelent, ugyanazoknál a jellemzőknél.

A portál szakértői hangsúlyozzák, hogy az 5 éves periódus alatt nem változik a törlesztőrészlet, ezért kiszámítható konstrukciókról van szó. Vannak azonban a piacon olyan lakáshitelek is, amelyeknél hosszabb időszakra, akár 10-20 évre is rögzíteni lehet a törlesztést. A kamatok és a teljes hiteldíjmutatók közötti, akárcsak 1-2 százalékpontos eltérés is, néhány ezer forintos különbséget jelenthet a havi törlesztőrészletekben. Ez pedig jelentősen megnöveli a futamidő végéig a teljes visszafizetendő összeget.

A kiszámíthatóság jelenleg a legfontosabb

A több évig fix törlesztést garantáló lakáshitelek népszerűsége érthető, hiszen ezek kiszámíthatók és biztonságosak a hitelfelvevők szempontjából. Ezért számítani lehet arra, hogy még többen választhatják a több évig fix törlesztéses lakáshiteleket. Az idén elindult a fogyasztóbarát lakáshitelek minősítési rendszere, ezt a megjelölést pedig csak azok a konstrukciók kaphatják meg, amelyek legalább 3 évig vagy akár a futamidő végéig, fix törlesztőrészletet biztosítanak az adósnak.

A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakáshitel-piacon egyre fokozottabb a verseny az ügyfelekért. Naponta jelentkezhetnek a bankok a korábbinál jobb, kedvezőbb feltételeket kínáló lakáshitel-konstrukciókkal, ezért

hitelfelvétel előtt érdemes alaposan körülnézni az ajánlatok között.

Ezen nem érdemes időt spórolni, hiszen kellő tájékozottsággal meghozott választással, a havi kiadásainknál, több éven át jelentős megtakarítás érhető el, ha olcsóbb lakáshitelt választunk.