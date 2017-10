Példásan szigorú rendelkezést hoztak a világ egyik legszebb szigetén

Komolyan romlottak a gyalogos közlekedés baleseti statisztikái az Egyesült Államokban az utóbbi években. Ebben komoly szerepet játszik az, hogy sok gyalogos az utcai átkeléskor sem képes abbahagyni telefonja nyomkodását. Az adatok annyira kétségbeejtőek, hogy az USA-hoz tartozó Hawaii-szigeteken úgy gondolták, keményen kell fellépni, hogy az embereket valahogy rávegyék a mobiljukról való elszakadásra, legalább addi, amíg átkelnek a zebrán. Honoluluban hatályba lépett a brutális büntetésrendelet.

Azok a gyalogosok, akik a járdáról az úttestre lépve nem teszik el, vagy akkor kapják elő mobiltelefonjukat, jobb, ha a pénztárcájukat is rögtön előkészítik. Honoluluban hatályba lépett a sok vitát kiváltó helyi rendelet, amely kemény pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik az utcai átkeléseknél is használják készüléküket.

Próbálja meg ne az úttestről fotózni Hawaii vulkánjait

A most meghozott rendelkezéssel a város vezetése elsősorban arra a problémára szeretne megoldást találni, hogy a gyalogosok jelentős része a járdáról lelépve sem képes abbahagyni a chatüzenetek, vagy sms-ek írogatását. Egy 2015-ben közzétett hivatali jelentés szerint, az Egyesült Államokban 2000 és 2011 között, több mint 11 ezer olyan, sérüléssel járó gyalogosbaleset történt, amely a figyelmetlen mobilnyomogatásnak volt köszönhető. 2016-ban az USA autópályáin is 9 százalékkal többen haltak meg, részben a kütyük kapcsán, mint az előző évben.

A szomorú statisztikai adatok folyamatos növekedése arra késztette a közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakembereket és hivatalokat, hogy növeljék figyelemfelhívó kampányaik intenzitását. Honolulu városában pedig úgy gondolták, nem várnak tovább a korábban már előkészített rendelkezés hatályba léptetésével.

Vannak szabályaink a motorosok és a biciklisek számára. Most itt az alkalom, hogy a gyalogosok számára is nyomatékosítsuk az utcán való átkelés valós és tényleges felelősségét" – mondta Brandon Elefante városi tanácsos, aki még júliusban terjesztette be a felelőtlen mobilizást szankcionáló javaslatot.

A rendelkezés nem csak a mobilokon vagy tableteken való szövegírást bünteti ebben a helyzetben, de az úttesten való fényképezést, illetve az eszközön való játékot is.

Egyre nagyobb a tét

A rendelkezés szerint, azok a rajtakapott hawaiiak, akik az úttesten vagy vezetés közben mobiloznak, első alkalommal 35 dolláros büntetést kapnak (jelenleg közel 10 ezer forint). A szankcionálás nem mérlegelés kérdése, hanem kötelezően kiszabandó bírságot jelent, noha a helyi rendőrség a következő 3 hónapban várhatóan még elnéző lesz.

Másodszor a büntetés már 75 dollárra rúg, a notórius visszaesők pedig eztután alkalmanként 99 dollárral járulhatnak hozzá a honolului közigazgatás költségeihez.

Fontos részszabály, hogy a rendelet hatálya kiterjed a kijelölt gyalogátkelő helyekre - azaz a zebrákra - is.

Így a zebrán tartozókodás idejére is éppúgy tanácsos mellőzni a chatelést, hacsak nem ér meg borsos büntetést az éppen írt üzenet néhány másodperccel korábbi elküldése.

A rendelkezés hatálya nem terjed ki az audio eszközök használatára, azaz nem kell annak büntetésre számítania, aki fej- vagy fülhallgatóján zenét hallgatva kel át a honolului utcákon.