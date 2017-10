Ugrásszerűen megnőtt idén a készpénzkiadó automatáknál végrehajtott befizetések száma Magyarországon – írja a Világgazdaság a Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva.

A napilap cikke szerint az év első hat hónapjában több mint 893 ezer alkalommal fizettek be készpénzt automatáknál a kártyabirtokosok, ami bő 60 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A tranzakciók számával együtt jelentősen nőtt az értékük is: meghaladta a 157 milliárd forintot, ami 65,5 százalékkal több a bázisidőszaknál.

A készpénzbefizetési műveletek látványos növekedésének több oka is van: egyrészt az utóbbi években számos bank nagymértékben növelte a befizetésre is alkalmas ATM-jei számát, másrészt az ügyfelek is egyre szívesebben használják ezt a módszert az időigényes és a fiókok nyitva tartásához kötött pénztári befizetésekkel szemben.

A készpénzfelvételek adatairól szóló statisztikákon érződik az ingyenes tranzakciókról szóló,

2014 első fele óta élő szabályozás hatása: a tranzakciók száma 51,5-52,5 millió között stabilizálódott, holott azt megelőzően többnyire megközelítette a 60 milliót. A tranzakciók mértéke viszont lassan, de stabilan növekszik: 2017 első hat hónapjában meghaladta a 3467,6 milliárd forintot, ami 6,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál – írja a napilap.