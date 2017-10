Franciaország-szerte komoly kihívássá vált vajat találni a boltokban. A növekvő kereslet miatt – különös tekintettel a közeledő ünnepekre – hiány alakult ki a piacon, amelyet felerősít a csökkenő kínálati oldal.

E két tényező együttes hatása miatt az ár folyamatosan emelkedik, ahogy korábban beszámoltunk róla, a vaj ára 2017-ben megduplázódott az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) szerint.

Azonban a francia szupermarketek a jelenlegi áraknál nem kívánnak többet fizetni a vajtermékekért, ezért a beszállítók inkább a határon túl próbálják meg értékesíteni a vajat.

Emiatt azonban nemcsak vajból van hiány, hanem több fontos más termékből is, például a mártásokból és süteményekből is.

Franciaország a világ legnagyobb vajfogyasztója, ha az egy főre eső mennyiséget vizsgáljuk.

Thierry Roquefeuil, a francia tejtermelők szövetségének elnöke szerint a probléma oka, hogy a francia kiskereskedelmi egységek árháborút hirdettek, és nem hajlandóak néhány centtel többet fizetni még a vajért sem – írja a Bloomberg.

Mivel a francia tejtermelők azt tapasztalják, hogy a termékeiket külföldön átveszik magasabb áron is, így megkezdődött az áru kiáramlása Franciaországból.

A termelők érvelése szerint egyszerűbb Németországba vinni a tejtermékeket, mint belföldön alkudozni.

Az Agritel adatai szerint a vaj világpiaci ára szinte megháromszorozódott 2016-ban,

egy tonna vaj ára ugyanis 2500 euróról 7000 euróra ugrott.

Az európai piacon ennél némileg alacsonyabb ár tapasztalható az unió felmérése szerint, de a 6500 eurós tonnánkénti ár így is a legmagasabb azóta, amióta az EU adatokat közöl a termékről.

Mi a helyzet Magyarországon?

Korábban beszámoltunk róla, hogy a KSH adatai szerint a vaj és vajkrém ára 2017 augusztusára 12,5 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. A termékek árai ennél akár jóval nagyobb mértékben is nőhettek. Például a Kunsági 100 grammos vaj ára 339 forintra emelkedett a tavalyi 169 forintról, de az import vajak is drágultak. Egy 100 grammos belga vajért tavaly 199 forintot, most 399 forintot kell fizetni ugyanabban a hipermarketben.