Utoljára 1961-ben termeltek annyira kevés bort a világon, mint idén, 2017-ben – jelzi a párizsi székhelyű, a borászat technológiai kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szövetség, az Organization of Vine and Wine (OIV). A visszaesés elsősorban a rossz időjárási körülményekre vezethető vissza, de a baj nagyságát jelzi, hogy a világ legjobb bortermő vidékein is évekre lehet szükség, mire a termelés újra felszálló ágba kerül.